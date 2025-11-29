मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    छिंदवाड़ा में यात्रियों से भरी बस पलटी, 7 लोग घायल

    MP News: छिंदवाड़ा के बटकाखाटा थाना क्षेत्र में भूमका के पास यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें लगभग सात लोग घायल हो गए, ग्रामीण और पुलिस की मदद से घायलों को उपचार के लिए पास के ही धनौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां घायलों का उपचार चल रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 04:00:52 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 04:00:52 PM (IST)
    छिंदवाड़ा में यात्रियों से भरी बस पलटी, 7 लोग घायल
    छिंदवाड़ा में यात्रियों से भरी बस पलटी।

    HighLights

    1. छिंदवाड़ा में यात्रियों से भरी बस पलटी।
    2. सड़क हादसे में सात लोग घायल हो गए।
    3. हालत सामान्य है और इलाज चल रहा है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। जिले के बटकाखाटा थाना क्षेत्र में भूमका के पास यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें लगभग सात लोग घायल हो गए, ग्रामीण और पुलिस की मदद से घायलों को उपचार के लिए पास के ही धनौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां घायलों का उपचार चल रहा है।

    घायलों की हालत ठीक

    सभी घायलों की हालत ठीक बताई जा रही है, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 7 लोग घायल हुए थे, उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां घायलों का उपचार चल रहा है, फिलहाल कोई गंभीर नहीं है, सभी की हालत सामान्य है और उपचार चल रहा है।


    बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी बस अमरवाड़ा से बटकाखापा की ओर जा रही थी, इसी दौरान अचानक भूमका के पास पलट गई। फिलहाल खबर लिखे जाने तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने यात्री बस में सफर कर रहे थे।

    फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सात लोगों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया है। मामले की जांच की जा रही है आखिर क्या कारण है कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.