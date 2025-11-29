छिंदवाड़ा में यात्रियों से भरी बस पलटी, 7 लोग घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। जिले के बटकाखाटा थाना क्षेत्र में भूमका के पास यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें लगभग सात लोग घायल हो गए, ग्रामीण और पुलिस की मदद से घायलों को उपचार के लिए पास के ही धनौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां घायलों का उपचार चल रहा है।
सभी घायलों की हालत ठीक बताई जा रही है, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 7 लोग घायल हुए थे, उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां घायलों का उपचार चल रहा है, फिलहाल कोई गंभीर नहीं है, सभी की हालत सामान्य है और उपचार चल रहा है।
बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी बस अमरवाड़ा से बटकाखापा की ओर जा रही थी, इसी दौरान अचानक भूमका के पास पलट गई। फिलहाल खबर लिखे जाने तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने यात्री बस में सफर कर रहे थे।
फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सात लोगों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया है। मामले की जांच की जा रही है आखिर क्या कारण है कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई है।