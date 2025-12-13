MP News: होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, गिरफ्तार आरोपियों में एक 61 साल का बुुजुर्ग

नईदुनिया प्रतिनिधि, सौंसर (पांढुर्णा): पांढुर्णा जिला पुलिस ने अवैध देह व्यापार गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लोधीखेड़ा स्थित एनएन होटल में छापा मारा। पुलिस अधीक्षक पांढुर्णा सुंदर सिंह कनेश के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सोनी के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में होटल के विभिन्न कमरों से 7 जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया।

गुरूवार को थाना लोधीखेड़ा को रेमंड चौक के पास होटल में अनैतिक देह व्यापार संचालित होने की मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसकी पुष्टि होने पर कार्रवाई की गई। महिला प्रकोष्ठ प्रभारी निरीक्षक संध्या रानी सक्सेना और थाना लोधीखेड़ा व सौंसर के पुलिस स्टॉफ (उपनिरीक्षक सुभाष भलावी, महिला आरक्षक मांदी उईके, आरक्षक संदीप डेहरिया, महिला आरक्षक स्वाति) ने स्वतंत्र महिला साक्षियों के साथ होटल में दबिश दी।

7 जोड़े आपत्तिजनक हालत में मिले होटल में मौजूद एक व्यक्ति ने अपनी पहचान मैनेजर सचिन पिता रामेश्वर निमजे (उम्र 25 वर्ष) निवासी सौंसर के रूप में बताई। पुलिस टीम ने होटल मैनेजर को साथ लेकर अलग-अलग कमरों की तलाशी ली। होटल संचालक देह व्यापार में लिप्त: तलाशी में कुल 7 कमरों के अंदर एक महिला और एक पुरुष के 7 जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। कमरों की तलाशी लेने पर कमरे के चादर अस्त-व्यस्त थे और पलंग के पास कंडोम के पैकेट मिले, जिसके बारे में पुरुषों ने बताया कि काउंटर पर बैठे मैनेजर ने मांगने पर दिए थे। जांच में पाया गया कि एनएन होटल संचालक मनीष बागड़े देह व्यापार के अनैतिक कृत्य में संलिप्त है।