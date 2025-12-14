मेरी खबरें
    MP में तामिया की वादियों में हो रही फिल्म की शूटिंग... यहां की खूबसूरती बनी मेकर्स की पसंद; स्थानीय लोगों को मिल रहा रोजगार

    Film Shooting in MP: छिंदवाड़ा के सुंदर तामिया क्षेत्र की घाटियां अब साऊथ फिल्मों की शूटिंग के लिए आकर्षक बन गई हैं। धूप-कोहरे, हरियाली और झरनों से घिरी इस लोकेशन ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान खींचा है। तेलगू फिल्म भैरवी की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जबकि टारगेट और आडू बुलेट रा जल्द शुरू होने वाली हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 07:22:39 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 07:27:55 PM (IST)
    MP में तामिया की वादियों में हो रही फिल्म की शूटिंग... यहां की खूबसूरती बनी मेकर्स की पसंद; स्थानीय लोगों को मिल रहा रोजगार
    छिंदवाड़ा की तामिया घाटियों में साऊथ फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला बढ़ता जा रहा है।

    HighLights

    1. भैरवी फिल्म की शूटिंग तामिया में शुरू
    2. टारगेट और आडू बुलेट रा जल्द होगी शूट
    3. स्थानीय युवाओं को तकनीकी स्टाफ में मौका

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा: सतपुड़ा की सुरम्य घाटियां, ठंड में कभी धूप-कभी कोहरे से ढकीं, चारों ओर हरियाली, पहाड़, गांवों की गलियां और कहीं-कहीं बहते झरने फिल्म निर्माताओं के लिए आदर्श लोकेशन्स बन रहे हैं। साऊथ फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान अब तामिया की ओर बढ़ रहा है, जहां तेलगू फिल्म भैरवी की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इसके अलावा दो अन्य फिल्में टारगेट और आडू बुलेट रा भी जल्द ही शूटिंग के लिए तामिया आएंगी। इन फिल्मों के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

    साऊथ फिल्म इंडस्ट्री का झुकाव तामिया की ओर लगातार बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप आने वाले करीब 50 दिनों तक तामिया और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार तीन फिल्मों और एक वीडियो एलबम की शूटिंग होगी। साऊथ फिल्म इंडस्ट्री से छिंदवाड़ा आईं प्रसिद्ध प्रोड्यूसर विजयलक्ष्मी गुड़लुरी एवं डायरेक्टर अशोक (भैरवी), बी. माधव रेड्डी एवं डायरेक्टर कट्टा श्रीनिवासा (आडू बुलेट रा), तथा प्रोड्यूसर शेख़ नईम अहमद एवं डायरेक्टर तनिषा रूपा ने शूटिंग लोकेशन्स को फाइनल किया है।


    होम स्टे में भी शूटिंग

    तामिया में फिल्म शूटिंग की व्यवस्थाओं से जुड़े कोलंबस मल्टीमीडिया के लाइन प्रोड्यूसर उमरगुल खान ने बताया कि भैरवी, टारगेट और आडू बुलेट रा की शूटिंग के दौरान तामिया, पी डब्ल्यू डी गेस्ट हाउस, पाटन गांव, तामिया व्यू प्वाइंट, तुलतुला मंदिर और तामिया बाजार जैसी लोकेशन्स को दिखाया जाएगा। श्री खान ने बताया कि तामिया के लोगों का खुशमिजाज व्यवहार, सादगी और सुरक्षित माहौल फिल्म निर्माताओं के लिए बड़ी आकर्षक वजह है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा विकसित पर्यटन ग्राम काजरा और सावरवानी में भी फिल्मों की शूटिंग की जाएगी और होम स्टे को स्क्रीन पर दिखाया जाएगा।

    स्थानीय लोगों को रोजगार

    साऊथ फिल्मों की शूटिंग से तामिया में स्थानीय लोगों को भरपूर रोजगार मिल रहा है। तकनीकी स्टाफ में स्थानीय युवाओं को शामिल किया जा रहा है, साथ ही होटल और कैटरिंग के काम में भी स्थानीय लोगों को मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों, केटरर, पेंटर, ट्रैवल्स और अन्य पेशेवरों को भी रोजगार से जोड़ा जा रहा है। तामिया से आकाश मंडराह और अमन सरवैया अपनी टीम के साथ इन फिल्मों के लिए असिस्टेंट लाइन प्रोड्यूसर का काम करेंगे।

    कलेक्टर हरेंद्र नारायण और जिला पंचायत CEO अग्रिम कुमार के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन की सहायता से तामिया में फिल्मों की शूटिंग के लिए बेहतरीन वातावरण तैयार किया गया है। तेलगू फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला निरंतर जारी है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन की मदद से शूटिंग के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और अनुमतियां समय पर पूरी की जा रही हैं। स्थानीय फिल्मिंग स्टाफ को सुरक्षित और अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है।

