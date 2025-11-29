सेक्स रैकेट का अड्डा था तीन मंजिला मकान, 18 कमरों में लगे थे 20 बेड; अंदर मिले लड़के-लड़कियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के चंदनगांव क्षेत्र में कृष्ण मंदिर के पास स्थित एक तीन मंजिला मकान में चल रही अनैतिक गतिविधियों पर पुलिस ने छापा मारा। एसपी अजय पांडे के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में पुलिस को मौके से दो युवक और दो युवतियां संदिग्ध हालत में मिले। साथ ही आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस ने मकान संचालक पंडित अनिल कुमार द्विवेदी को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस जब तीन मंजिला मकान की तलाशी लेने पहुंची, तो वहां की व्यवस्था देखकर दंग रह गई। मकान के 18 कमरों में 20 बेड लगे मिले। स्थानीय लोगों ने बताया कि पंडित अनिल कुमार द्विवेदी कई महीनों से इसी मकान में अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था, जिससे पूरे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा था।

पड़ोसियों ने दी थी सूचना

गुरुवार सुबह एक बार फिर मकान में लड़का और लड़की के पहुंचने पर पड़ोसियों ने इसकी सूचना दी। जिसके बाद तत्काल कोतवाली निरीक्षक आशीष कुमार को फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने सीधे पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर पूरी स्थिति बताई। एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेड की। स्थानीय लोगों ने बीते दो महीनों में 5 से ज्यादा बार पुलिस और प्रशासन से शिकायतें की थीं।

4 नवंबर को जनसुनवाई में और 17 नवंबर को सीएम हेल्पलाइन में भी मामला उठाया गया था। लोगों का आरोप है कि कोतवाली पुलिस पहले आती थी, लेकिन केवल खानापूर्ति कर लौट जाती थी। पुलिस के जाते ही फिर से लड़के-लड़कियों का आना-जाना शुरू हो जाता था। क्षेत्रवासियों ने राहत जताते हुए कहा कि कई महीनों की परेशानी के बाद आखिरकार पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की है। लोगों ने एसपी कार्यालय का धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर उच्च स्तर पर दखल न होता, तो शायद फिर कार्रवाई नहीं होती।