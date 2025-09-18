'चुनाव में मेरे 5 लाख खर्च हो गए, तुम वापस करो क्योंकि मैं हार गया' यह बोलकर सीधे गोली मार दी

मेरी खबरें
    प्रत्यक्ष दर्शी घायल जगत सिह ने बताया कि मोती सिह लोधी अचानक से आया और पहले देवेंद्र के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। उसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी। उसने यह भी बताया कि वह आए दिन अपने भाई को धमकियां देकर पैसों की मांग करता था कि जो चुनाव में मेरे पैसे खर्च हुए हैं 5 लाख तुम वापस करो क्योंकि मैं चुनाव हार गया।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 04:35:24 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 04:48:41 PM (IST)
    चुनावी रंजिश में हत्‍या।

    1. आनंदी लोधी सरपंच पद हेतु चुनाव मैदान में खड़ा हुआ था।
    2. इस चुनाव में दूसरी ओर आरोपी मोती लोधी भी मैदान में था।
    3. मृतक देवेंद्र का भाई आनंदी जीत गया और मोती हार गया।

    दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत ग्राम शिकारपुरा में चुनावी रंजिश के चलते गुरुवार की सुबह एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की गई जिसे शाम को पकड़ लिया गया।

    घटना के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदोरिया ने बताया कि दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत ग्राम शिकारपुरा में पंचायत चुनाव को लेकर देवेंद्र लोधी के बड़े पिता का बेटा आनंदी लोधी सरपंच पद हेतु चुनाव मैदान में खड़ा हुआ था। इस चुनाव में दूसरी ओर आरोपी मोती लोधी भी मैदान में था।

    लेकिन इस चुनाव में मृतक देवेंद्र का भाई आनंदी लोधी चुनाव जीत गया और मोती लोधी चुनाव हार गया। तभी से दोनों में दुश्मनी चल रही थी और बीच-बीच में बाद विवाद भी चलता रहता था लेकिन दोनों के बीच बातचीत नहीं होती थी।

    मृतक देवेंद्र लोधी तीन भाई हैं जिसमें देवेंद्र सबसे बड़ा था। तीनों की मिलकर कल 40 एकड़ पैतृक कृषि भूमि है। मृतक देवेंद्र का एक 15 साल का बेटा भी है। मृतक कुछ वर्षों से हटा में अपने परिवार के साथ रहता था। बुधवार रात अपने माता-पिता से मिलने गांव पहुंचा था और सुबह गुरुवार को उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी मोती के पास चार एकड़ जमीन है और वह आपराधिक प्रवृत्ति का है तथा उसके विरुद्ध पूर्व से भी कई मामले दर्ज हैं।

    वही इस मामले में प्रत्यक्ष दर्शी घायल जगत सिह ने बताया कि मोती सिह लोधी अचानक से आया और पहले देवेंद्र के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। उसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी।

    उसने यह भी बताया कि वह आए दिन अपने भाई को धमकियां देकर पैसों की मांग करता था कि जो चुनाव में मेरे पैसे खर्च हुए हैं 5 लाख तुम वापस करो क्योंकि मैं चुनाव हार गया। इसी बात को लेकर भी गुरुवार की सुबह अपने दो साथियों के साथ आया और विवाद करते हुए देवेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी।

    घटना की जानकारी लगते ही हटा एसडीओपी प्रशांत सुमन, पटेरा थाना प्रभारी सरोज ठाकुर ,कुम्हारी थाना प्रभारी बृजेश पांडे सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंच गया।

