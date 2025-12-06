गरीब महिला की जान बचाने एयर एंबुलेंस से भेजा एम्स भोपाल, पेट में पल रहे बच्चे की हो गई थी मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। एक महिला की जान बचाने के लिए दमोह में पहली बार मध्य प्रदेश शासन की पीएमश्री एयर एंबुलेंस सुविधा का लाभ प्रदान किया गया। जिले के हटा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लुहार की एक बहुत ही गरीब परिवार की महिला को भोपाल के एम्स भेजा गया। उसकी गरीबी की हालत इस बात से भी पता चलती है कि जब उसे हेलीकाप्टर में लिटाया गया तो उसका पति उसके कपड़े एक पोटली में बांधकर हेलीकाप्टर में ले गया। यह उसकी गरीबों का प्रमाण स्पष्ट रूप से झलक रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों ने उसे रवाना किया।
मेडिकल कालेज से दमोह ले गए थे स्वजन
जिले के हटा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लुहार की निवासी सपना पत्नी नीलेश लोधी (24) के गर्भवती होने पर उसके गर्भ में छह माह के शिशु की मौत हो चुकी थी। उसका जबलपुर के अस्पताल में प्रसव कराया गया था। हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कालेज जबलपुर भेजा गया लेकिन स्वजन बुधवार को वापस दमोह के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां महिला को गंभीर हालत में भर्ती करते हुए वेंटिलेटर पर रखा गया था। महिला के शरीर में मात्र छह यूनिट खून बचा है और बार-बार उसका बीपी बढ़ रहा है। इस कारण से वह बेहोश हो रही थी, जिला अस्पताल की इमरजेंसी टीम उसकी निगरानी में जुटी रही।
भोपाल एम्स रेफर
महिला की किडनी से जुड़ी रिपोर्ट भी तत्काल भोपाल भेजे जाने पर स्थिति गंभीर होने पर उसे भोपाल एम्स रेफर करने का फैसला लिया गया। मामले की जानकारी सिविल सर्जन डा. प्रहलाद पटेल ने कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को दी और प्रशासन ने पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा के तहत एयरलिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
शुक्रवार की सुबह 9.30 बजे पीएमश्री एयर एंबुलेंस का हेलीकाप्टर दमोह के हेलीपैड पर महिला को लेने के लिए पहुंचा। जिला चिकित्सालय से हेलीपैड तक सभी प्रकार के मार्गों को बंद करते हुए एंबुलेंस से मरीज को हेलीपैड तक लाया गया।