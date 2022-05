java.lang.RuntimeException: Error while parsing XML: विराट कोहली फाफ डु प्लेसिस (C) रजत पाटीदार ग्लेन मैक्सवेल महिपाल लोमरोर दिनेश कार्तिक (W) शाहबाज अहमद हर्षल पटेल वानिंदु हसरंगा जोश हेज़लवुड मोहम्मद सिराज मोहसिन खान दुशमंथा चमीरा क्रुणाल पंड्या आवेश खान रवि बिश्नोई Bangalore 51/1 in 5.5 overs Mandatory Power play (1-6): Bangalore 52/1 Strategic Time-out: Bangalore 52/1 in 6.0 overs 2nd wicket partnership: 50 off 32 balls between V Kohli (15) and R Patidar (35) R Patidar T20 fifty: 50 runs in 28 balls (7x4) (2x6) Bangalore 100/3 in 11.5 overs Strategic Time-out: Bangalore 115/3 in 13.0 overs Referral 1 (13.3 ovs): LKO against D Karthik (LBW) Unsuccessful (LKO: 2, BLR: 2) (Retained) D Karthik dropped on 2 by KL Rahul in 14.5 overs R Patidar dropped on 73 by D Hooda in 15.3 overs Bangalore 150/4 in 15.6 overs 5th wicket partnership: 50 off 23 balls between R Patidar (30) and D Karthik (19) R Patidar dropped on 93 by M Vohra in 17.3 overs Referral 2 (18.1 ovs): D Karthik against LKO (LBW) Successful (LKO: 2, BLR: 2) Bangalore 200/4 in 19.2 overs Innings Break: Bangalore 207/4 in 20.0 overs क्विंटन डी कॉक (W) लोकेश राहुल (C) मनन वोहरा दीपक हूडा मार्कस स्टोइनिस एविन लुइस क्रुणाल पंड्या दुशमंथा चमीरा मोहसिन खान आवेश खान रवि बिश्नोई मोहम्मद सिराज जोश हेज़लवुड शाहबाज अहमद वानिंदु हसरंगा हर्षल पटेल Lucknow 50/1 in 5.2 overs Mandatory Power play (1-6): Lucknow 62/1 Strategic Time-out: Lucknow 84/2 in 9.0 overs 3rd wicket partnership: 50 off 34 balls between KL Rahul (32) and D Hooda (19) Strategic Time-out: Lucknow 109/2 in 13.0 overs KL Rahul T20 fifty: 50 runs in 43 balls (2x4) (3x6) Lucknow 150/3 in 15.4 overs विराट कोहली फाफ डु प्लेसिस (C) रजत पाटीदार ग्लेन मैक्सवेल महिपाल लोमरोर