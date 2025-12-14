मेरी खबरें
    दमोह में चूल्हे से झोपड़ी में फैली आग, चार महीने का मासूम जिंदा जल गया

    दमोह जिले के गांव बांसातारखेड़ा के चिथरयाऊ टोला में बच्चे को झोपड़ी में सुलाकर माता-पिता खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी कपड़े पर गिर गई और इसके बाद झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने के बाद बच्चा रोने लगा, ग्रामीण आवाज सुनकर चिल्लाए तब माता-पिता मौके पर पहुंचे और बच्चे को निकालकर अस्पताल ले गए, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

    By Sunil Gautam
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 12:28:21 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 12:49:47 PM (IST)
    दमोह में घटनास्थल पर जांच करने पहुंचे अधिकारी।

    1. शनिवार की रात जितेंद्र अपनी पत्नी धनाबाई के साथ खेत में पानी दे रहा था
    2. खेत में बनी झोपड़ी के अंदर उसका चार महीने का बच्चा निशांत सो रहा था
    3. आग लगने के बाद अंदर सो रहा मासूम बालक चीखने लगा, तब पहुंचे मां-बाप

    नईदुनिया प्रति‍निधि, दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र के ग्राम बांसातारखेड़ा के चिथरयाऊ टोला में शनिवार की रात खेत में बनी झोपड़ी में आग लगने से चार माह के मासूम की जिंदा जलने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पहुंची और मामले को जांच शुरू की।

    नगर पुलिस अधीक्षक एचआर पांडेय के अनुसार सागर नाका चौकी अंतर्गत बांसातारखेड़ा निवासी जितेंद्र गौंड पथरयाऊ टोला गांव में शैलेंद्र तिवारी के खेत में सिंचाई के लिए ठेका लिए हुए था। जो वहां पर झोपड़ी बनाकर रहता था। उसका पूरा परिवार भी देखरेख के लिए खेत पर आ जाता था।


    शनिवार की रात जितेंद्र अपनी पत्नी धनाबाई के साथ खेत में पानी दे रहा था। झोपड़ी में उसका चार माह का बच्चा निशांत सो रहा था। इसी दौरान झोपड़ी के अंदर जल रहे चूल्हे की आग की कोई चिंगारी निकली। जिससे वहां रखे कपड़ों में आग लग गई। कच्ची झोपड़ी होने और पास में सूखी घास रखी होने की वजह से आग तेजी से भड़क गई और पूरी झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने के बाद अंदर सो रहा मासूम बालक चीखने लगा। गांव के अन्य लोगों ने घटना देखी तो चिल्लाना शुरू किया।

    तभी परिजन पहुंचे किसी तरह आग में झुलसे बेटे का बाहर निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां जांच के बाद डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। उधर पूरी झोपड़ी आग में जलकर खाक हो गई। शनिवार की रात में ही एएसपी सुजीत सिंह भदोरिया और दमोह एसडीएम आरएल बागरी देहात थाना पुलिस के साथ घटना स्थल पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। मासूम के शव को जिला अस्पताल के शव गृह में रखा गया है, आज पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा जाएगा। परिजन रात में ही घर चले गए थे।

    दी जाएगी आर्थिक सहायता

    कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि रात में अधिकारी घटना स्थल पहुंचे थे। सुबह तहसीलदार की मौजूदगी में बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। साथ ही पीड़ित परिवार को उचित सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। देहात थाना प्रभारी रचना मिश्रा ने बताया मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है

