'मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न करें', दतिया जिला अस्पताल में गंदगी देख कलेक्टर ने सफाई ठेकेदार और स्टाफ को फटकारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया: मंगलवार सुबह दतिया जिला अस्पताल की वास्तविक स्थिति तब खुलकर सामने आ गई जब कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। उनके आते ही अस्पताल प्रशासन में खलबली मच गई। कलेक्टर ने जैसे ही विभिन्न वार्डों और गैलरी का निरीक्षण शुरू किया, सफाई व्यवस्था की लापरवाही एक-एक करके सामने आती गई। उन्होंने खुद फर्श पर हाथ फेरकर दिखाया कि सुबह तक पोंछा भी नहीं लगाया गया था।

सफाई कर्मचारी ने अपनी गलती छिपाने की कोशिश की, जिस पर कलेक्टर ने नाराज होते हुए साफ शब्दों में कहा, “मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न करें।” गैलरी हो या फर्श हर जगह धूल की मोटी परत जमी मिली। कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल जैसा संवेदनशील स्थान गंदगी का अड्डा नहीं होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ, तो कठोर कार्रवाई तय है।