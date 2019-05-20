गर्मी-पतझड़ और पानी का बंछोड़ डेम पर खूबसूरत नजारा...

रायसेन। गर्मी अपने अधिकतम स्तर और है और कई प्रजाति के पेड़ों से पत्तियां भी पूरी तरह से झड़ गई हैं। तपती दुपहरी में बंछोड़ डेम का यह खूबसूरत नजारा है। इसमें गर्मी-पतझड़ के बीच मन को सुकून देने वाली हरियाली भी नजर आ रही है। इस चित्र को रायसेन-चिकलोद मार्ग पर हमारे फोटोग्राफर उमाशंकर श्रीवास्तव ने अपने कैमरे में उतारा है।