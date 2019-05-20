गर्मी-पतझड़ और पानी

गर्मी-पतझड़ और पानी
गर्मी-पतझड़ और पानी का बंछोड़ डेम पर खूबसूरत नजारा... रायसेन। गर्मी अपने अधिकतम स्तर और है और कई प्रजाति के पेड़ों से पत्तियां भी पूरी तरह से झड़ गई हैं। तपती दुपहरी में बंछोड़ डेम का यह खूबसूरत नजारा है। इसमें गर्मी-पतझड़ के बीच मन को सुकून देने वाली हरियाली भी नजर आ रही है। इस चित्र को रायसेन-चिकलोद मार्ग पर हमारे फोटोग्राफर उमाशं
By Nai Dunia News Network
Edited By: Nai Dunia News Network
Publish Date: Mon, 20 May 2019 04:04:19 AM (IST)
Updated Date: Mon, 20 May 2019 04:04:19 AM (IST)
गर्मी-पतझड़ और पानी का बंछोड़ डेम पर खूबसूरत नजारा...
रायसेन। गर्मी अपने अधिकतम स्तर और है और कई प्रजाति के पेड़ों से पत्तियां भी पूरी तरह से झड़ गई हैं। तपती दुपहरी में बंछोड़ डेम का यह खूबसूरत नजारा है। इसमें गर्मी-पतझड़ के बीच मन को सुकून देने वाली हरियाली भी नजर आ रही है। इस चित्र को रायसेन-चिकलोद मार्ग पर हमारे फोटोग्राफर उमाशंकर श्रीवास्तव ने अपने कैमरे में उतारा है।