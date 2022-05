java.lang.RuntimeException: Error while parsing XML: ऋद्धिमान साहा (W) शुभमन गिल मैथ्यू वेड हार्दिक पंड्या (C) डेविड मिलर राहुल तेवतिया राशिद खान आर साई किशोर लॉकी फर्ग्यूसन यश दयाल मोहम्मद शमी सिद्धार्थ कौल शाहबाज अहमद जोश हेज़लवुड ग्लेन मैक्सवेल महिपाल लोमरोर वानिंदु हसरंगा हर्षल पटेल Referral 1 (5.2 ovs): M Wade against GUJ (LBW) Unsuccessful (BLR: 2, GUJ: 1) Mandatory Power play (1-6): Gujarat 38/2 Gujarat 53/2 in 7.1 overs Strategic Time-out: Gujarat 62/3 in 8.3 overs Gujarat 101/3 in 13.4 overs 4th wicket partnership: 55 off 38 balls between H Pandya (23) and D Miller (31) Strategic Time-out: Gujarat 122/3 in 16.0 overs H Pandya T20 fifty: 51 runs in 42 balls (4x4) (2x6) Gujarat 151/5 in 19.0 overs Innings Break: Gujarat 168/5 in 20.0 overs विराट कोहली फाफ डु प्लेसिस (C) ग्लेन मैक्सवेल दिनेश कार्तिक (W) रजत पाटीदार महिपाल लोमरोर शाहबाज अहमद वानिंदु हसरंगा हर्षल पटेल जोश हेज़लवुड सिद्धार्थ कौल मोहम्मद शमी हार्दिक पंड्या राशिद खान यश दयाल आर साई किशोर लॉकी फर्ग्यूसन V Kohli dropped on 16 by R Khan in 3.3 overs Bangalore 53/0 in 5.3 overs 1st wicket partnership: 53 off 33 balls between V Kohli (33) and du Plessis (14) Strategic Time-out: Bangalore 55/0 in 6.0 overs V Kohli T20 fifty: 50 runs in 33 balls (7x4) (1x6) Bangalore 102/0 in 11.5 overs 1st wicket partnership: 102 off 71 balls between V Kohli (56) and du Plessis (40) Strategic Time-out: Bangalore 105/0 in 13.0 overs Bangalore 150/2 in 17.1 overs ऋतुराज गायकवाड डेवोन कॉनवे मोईन अली नारायण जगदीशन अंबाती रायडू एमएस धोनी (C) (W)