Dewas: बागली में बरझाई घाट पर ब्रेक फेल होने से टाइल्स से भरा ट्रक खाई में गिरा, ड्राइवर स्टेयरिंग में फंसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। बागली क्षेत्र में यातायात के बढ़ते दबाव और खतरनाक मोड़ के चलते एक हादसा हो गया। बुधवार दोपहर बरझाई घाट के खतरनाक मोड़ पर टाइल्स से भरा एक ट्रक ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। दुर्घटना में चालक स्टेयरिंग में फंस गया जिसे राहगीरों और डायल-112 की मदद से मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।

इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे के धनतालाब घाट में जाम लगने के कारण वर्तमान में सभी भारी व हल्के वाहन वैकल्पिक मार्ग से चापड़ा होते हुए पुंजापुरा मार्ग से गुजर रहे हैं। इससे क्षेत्र में यातायात का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है और बरझाई घाट के खतरनाक स्थानों पर बार-बार हादसे हो रहे हैं।

बुधवार दोपहर करीब तीन बजे गुजरात के मोरबी से कन्नौद जा रहा टाइल्स से लदा ट्रक अचानक ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हो गया और सीधे खाई में जा गिरा। दुर्घटना के बाद ट्रक का चालक 33 वर्षीय समेर सिंह निवासी रनसी जिला जोधपुर राजस्थान वाहन की स्टेयरिंग में बुरी तरह फंस गया। उसके साथ मौजूद गबूर अहमद सुरक्षित बाहर निकल आया। घटना की सूचना मिलते ही राहगीरों ने तुरंत डायल-112 पर सूचना दी। आरक्षक अनिल सुनारतिया एवं अजय राय ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहगीरों के सहयोग से करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत की।