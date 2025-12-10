मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Dewas: बागली में बरझाई घाट पर ब्रेक फेल होने से टाइल्स से भरा ट्रक खाई में गिरा, ड्राइवर स्टेयरिंग में फंसा

    इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे के धनतालाब घाट में जाम लगने के कारण वर्तमान में सभी भारी व हल्के वाहन वैकल्पिक मार्ग से चापड़ा होते हुए पुंजापुरा मार्ग से गुजर रहे हैं। इससे क्षेत्र में यातायात का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है और बरझाई घाट के खतरनाक स्थानों पर बार-बार हादसे हो रहे हैं।

    By satyendra singh rathore
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 06:52:59 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 06:59:59 PM (IST)
    Dewas: बागली में बरझाई घाट पर ब्रेक फेल होने से टाइल्स से भरा ट्रक खाई में गिरा, ड्राइवर स्टेयरिंग में फंसा
    दुघर्टनाग्रस्‍त होने के बाद ट्रक में हुई भारी क्षति।

    HighLights

    1. डायल-112 स्टाफ, राहगीरों ने मुश्किल से चालक को निकाला
    2. बरझाई घाट के खतरनाक स्थानों पर बार-बार हादसे हो रहे हैं
    3. मोरबी से कन्नौद जा रहा टाइल्स से लदा ट्रक खाई में जा गिरा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। बागली क्षेत्र में यातायात के बढ़ते दबाव और खतरनाक मोड़ के चलते एक हादसा हो गया। बुधवार दोपहर बरझाई घाट के खतरनाक मोड़ पर टाइल्स से भरा एक ट्रक ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। दुर्घटना में चालक स्टेयरिंग में फंस गया जिसे राहगीरों और डायल-112 की मदद से मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।

    इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे के धनतालाब घाट में जाम लगने के कारण वर्तमान में सभी भारी व हल्के वाहन वैकल्पिक मार्ग से चापड़ा होते हुए पुंजापुरा मार्ग से गुजर रहे हैं। इससे क्षेत्र में यातायात का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है और बरझाई घाट के खतरनाक स्थानों पर बार-बार हादसे हो रहे हैं।


    बुधवार दोपहर करीब तीन बजे गुजरात के मोरबी से कन्नौद जा रहा टाइल्स से लदा ट्रक अचानक ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हो गया और सीधे खाई में जा गिरा। दुर्घटना के बाद ट्रक का चालक 33 वर्षीय समेर सिंह निवासी रनसी जिला जोधपुर राजस्थान वाहन की स्टेयरिंग में बुरी तरह फंस गया।

    उसके साथ मौजूद गबूर अहमद सुरक्षित बाहर निकल आया। घटना की सूचना मिलते ही राहगीरों ने तुरंत डायल-112 पर सूचना दी। आरक्षक अनिल सुनारतिया एवं अजय राय ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहगीरों के सहयोग से करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत की।

    चालक का पैर वाहन में फंसा होने के कारण उसे निकालना मुश्किल हो रहा था। आरी मशीन की मदद से ट्रक का हिस्सा काटकर घायल को बाहर निकाला गया। डायल-112 वाहन से उसे शासकीय अस्पताल बागली पहुंचाया गया जहां डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया।

    हादसे के बाद घाट पर लगा जाम

    दुर्घटना के चलते बरझाई घाट पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी धनतालाब घाट बंद होने के दौरान बरझाई घाट के खतरनाक मोड़ पर कई वाहन पलट चुके हैं। स्थानीय नागरिकों सुरेश भूरिया, संतोष मुजाल्दे सहित अन्य लोगों ने इस मोड़ पर स्थायी रूप से पुलिसकर्मियों की तैनाती और यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की है ताकि हादसों को रोका जा सके।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.