भाजपा का नवाचार: समस्याएं बताओ, समाधान लेकर जाओ।

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। अगर पुलिस आपकी सुन नहीं रही, तहसीलों में चप्पल घिसकर थक चुके हैं और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, तो भाजपा कार्यालय जाइये। यहां से समस्याओं के समाधान का रास्ता निकल सकता है। भाजपा ने पहली बार ऐसी पहल की है, जिसके तहत सप्ताहभर जिले के पदाधिकारी लोगों की समस्याएं सुनेंगे, निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे।

इतना ही नहीं, अधिकारियों व पुलिस थानों में संबंधित पदाधिकारियों के नाम-नंबर भी नोट करवाए हैं, ताकि उनका फोन आए तो उचित समाधान हो। सुबह 11 से शाम 4 बजे तक उपस्थित रहने के निर्देश दरअसल, भाजपा ने जनसमस्याओं के निराकरण के लिए नवाचार किया है। इसके तहत जिलाध्यक्ष रायसिंह सेंधव ने जिले के पदाधिकारियों को सप्ताह में अलग-अलग दिन में सुबह 11 से 4 बजे तक जिला भाजपा कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।