Dewas: ट्रक 500 फीट गहरी खाई में गिरा, चालक की मौत; रस्सी से बांधकर निकाला शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास-पुंजापुरा। बागली-पुंजापुरा मार्ग स्थित बरझाई घाट पर लगातार दूसरे दिन गुरुवार को फिर हादसा हो गया। बागली की ओर से पुंजापुरा की ओर जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर भेरू बाबा मंदिर के पहले करीब 500 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे में चालक की मौत हो गई।

ट्रक खाई में गिरने का पता कई घंटे के बाद चल पाया। पुलिस ने राहगीरों की मदद से मशक्कत करके शव को रस्सी व लकड़ी के सहारे बाहर निकलवाया और पीएम के लिए पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार ट्रक (आरजे09जेडी8128) मक्का भरने के लिए बरझाई घाट से होते हुए सतवास की ओर जा रहा था। सुबह करीब पांच बजे हादसा हुआ जिसका पता किसी को नहीं चल पाया। उधर, कई घंटे के बाद जब ट्रक सतवास मक्का भरने नहीं पहुंचा तो इंदौर निवासी ट्रक मालिक को चिंता हुई। उसके बाद ट्रक के बारे में पता लगाने कुछ लोग इंदौर से रवाना हुए।