java.lang.RuntimeException: Error while parsing XML: यशस्वी जयसवाल जोस बटलर संजू सैमसन (C) (W) देवदत्त पडिकल शिमरन हेटमायर रविचंद्रन अश्विन रियान पराग ट्रेंट बोल्ट ओबेड मैक्कॉय प्रसिद्ध कृष्णा युजवेंद्र चहल मोहम्मद शमी यश दयाल लॉकी फर्ग्यूसन राशिद खान हार्दिक पंड्या आर साई किशोर Mandatory Power play (1-6): Rajasthan 44/1 Rajasthan 53/1 in 6.5 overs Strategic Time-out : Rajasthan 59/1 in 8.0 overs Strategic Time-out : Rajasthan 84/4 in 14.0 overs Rajasthan 100/6 in 16.2 overs Innings Break: Rajasthan 130/9 in 20.0 overs ऋद्धिमान साहा (W)