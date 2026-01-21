MP में बेटे ने ही उतारा पिता को मौत के घाट, खेत गिरवी रखने पर मिले रुपयों को लेकर हुआ था विवाद

नईदुनिया न्यूज, बाग। डेहरी पुलिस चौकी के ग्राम आसपुर में मंगलवार शाम को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटे ने ही अपने पिता की लोहे के फरसे जैसे हथियार से हत्या कर दी। मृतक की उम्र लगभग 60 वर्ष बताई जा रही है, जो अपने बेटे मुकेश के साथ ही घर में रहता था।

डेहरी चौकी प्रभारी जगदीश चौहान ने बताया कि ग्राम आसपुर के मसानियापुरा निवासी मुकेश बघेल ने अपने 60 वर्षीय पिता कुंवर सिंह की हत्या कर दी। इसकी वजह यह बताई गई कि कुंवरसिंह ने कुछ दिन पहले अपना खेत गिरवी रखा था। उसी के रुपयों को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद चल रहा था।

आरोपित मुकेश बाजार में खरीदी करने के लिए रुपये मांग रहा था, लेकिन पिता रुपये नहीं दे रहे थे। इस पर मुकेश गुस्से में शाम को वापस आया और घर में रखे लोहे के फरसा जैसे हथियार से पिता कुंवरसिंह के सिर पर कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से अधिक खून बह गया और मौके पर ही कुंवरसिंह की मौत हो गई। खून को पानी से धोया, शव को नहलाया, कुएं में डालने की थी योजना हत्या के बाद आरोपित मुकेश ने वारदात को छिपाने की कोशिश की। उसने घर में फैले खून को पानी से धोकर साफ किया और शव को नहलाया। बाद में शव को कुएं में डालने की योजना बना रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं आने पर पड़ोसियों को शक हुआ। पड़ोसी ने सरपंच और गांव के पटेल को सूचना दी कि शायद आरोपित मुकेश ने अपने पिता की हत्या कर दी है। जब लोग मौके पर पहुंचे, तो घर में शव पड़ा मिला।