Live-in Partner को दूसरे आदमी के साथ पकड़ा, बेरहमी से हत्या कर प्राइवेट पार्ट में लगाई आग; आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, धरमपुरी (धार): शहर के रैदास मोहल्ला में गत मंगलवार को हुई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस से सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या की गई थी।

पुलिस के अनुसार गत मंगलवार 9 दिसंबर को सुनिता उर्फ कुंता निवासी मोद कानापुर का शव रक्त रंजित अवस्था में कैलाशचंद्र शिंदे के रैदास मोहल्ला धरमपुरी स्थित मकान में मिला था। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपी की तलाश प्रारंभ की थी। शक के बिनाह पर पुलिस ने आऱोपी को पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की। जिसमें आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया।