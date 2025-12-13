Live-in Partner को दूसरे आदमी के साथ पकड़ा, बेरहमी से हत्या कर प्राइवेट पार्ट में लगाई आग; आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, धरमपुरी (धार): शहर के रैदास मोहल्ला में गत मंगलवार को हुई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस से सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या की गई थी।
पुलिस के अनुसार गत मंगलवार 9 दिसंबर को सुनिता उर्फ कुंता निवासी मोद कानापुर का शव रक्त रंजित अवस्था में कैलाशचंद्र शिंदे के रैदास मोहल्ला धरमपुरी स्थित मकान में मिला था। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपी की तलाश प्रारंभ की थी। शक के बिनाह पर पुलिस ने आऱोपी को पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की। जिसमें आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया।
सुनिता उसके पति से काफी समय पूर्व अलग होकर अपने प्रेमी अजय उर्फ रवि के साथ रह रही थीं। कुछ दिन पूर्व ही वे दोनों रैदास मोहल्ला में किराये के मकान में रहने के लिए आए थे, जहां पर आरोपी अजय मजदूरी कर के जब वापस आया, तो उसने सुनिता को किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा। जिस पर विवाद शुरू हो गया। इस दौरान दूसरा व्यक्ति वहां से भाग गया।
इसके बाद सुनीता व आरोपी अजय के बीच में जमकर झगड़ा व मारपीट हुई। इसी दौरान आरोपी ने महिला के सिर पर बेलन मारकर एवं प्राइवेट प्रार्ट में आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को 11 दिसंबर को उसके घर ग्राम सिरलाय थाना बड़वाह से गिरफ्तार किया। आरोपी से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल, रक्त रंजित बेलन एवं घटना के समय पहने कपड़े जब्त किए।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मोनिका सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी संतोष यादव ने टीम गठित की। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर टीम द्वारा आरोपित अजय उर्फ रवि चौहान निवासी सिरलाय थाना बडवाह को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया। इस सफलता पर पुलिस अधीक्षक अवस्थी ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।