    Publish Date: Fri, 15 Feb 2019 10:34:52 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 15 Feb 2019 10:34:52 PM (IST)
    श्रीमती पुष्पा सेंगर स्कूल में मीजल्स रूबैला का शत-प्रतिशत टीकाकरण पूराः प्राचार्य

    भितरवार। नईदुनिया न्यूज

    श्रीमती पुष्पा सेंगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भितरवार में बच्चों को मीजल्स रूबेला का टीकाकरण कराया गया। विद्यालय में शुक्रवार को श्रीमती समिधा श्रीवास्तव और श्रीमती रचना दुबे ने शत-प्रतिशत टीकाकरण किया। इस अवसर पर संस्था प्राचार्य चंद्रभान सिंह यादव, वरिष्ठ शिक्षक ओपी दुबे, प्रवीण उपाध्याय, भूप सिंह यादव, धर्मेन्द्र यादव, नीरज उपाध्याय, कुमारी नीतू उपाध्याय आदि उपस्थित रहे।

