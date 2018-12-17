खसरा और रूबेला रोग से मुक्ति के लिए जनवरी-फरवरी में चलेगा अभियान

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

प्रदेश के बच्चों को खसरा और रूबेला रोग से मुक्त बनाने के लिए जनवरी-फरवरी-2019 में अभियान चलाया जाएगा। भारत सरकार ने इस अभियान में वर्ष 2020 तक 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों के खसरा रोग निर्मूलन और रूबेला रोग नियंत्रण के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। प्रदेश में वर्ष 2010 से 2017 के बीच खसरा रक्षक अभियान चलाकर 9 माह से 10 वर्ष की आयु के डेढ़ करोड़ बच्चों को खसरा का अतिरिक्त टीका सफलतापूर्वक दिया जा चुका है। खसरा और रूबेला टीकाकरण के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से रणनीति तैयार की गई है। जिस बच्चों को खसरे का टीका (एमसीव्ही-1) लग चुका है, उसको कम से कम एक माह बाद 16-24 माह पर एमसीवी-2 देना होगा। 9 माह की उम्र होने पर खसरा टीके के स्थान पर खसरा-रूबेला (एमआर) वैक्सीन दी जाएगी। भविष्य में खसरा के स्थान पर एमआर वैक्सीन जिलों को भेजी जाएगी।