अब दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन का पोस्ट वायरल, वीडियो डाल लिखा- 'सुना है समंदर को बड़ा गुमान...'

नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट की गई आरएसएस व भाजपा की संगठनात्मक ताकत की तारीफ करती पोस्ट के बाद तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी क्रम में सिंह के बेटे और राघौगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है। इसमें दिग्विजय सिंह एक सभा को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो के बैकग्राउंड में एक फिल्मी डायलाग सुनाई दे रहा है। इसमें सुनाई दे रहा है ‘बौखला गए हैं, खलबली मच गई है। बदहवासी छाई है। सिंगल प्वाइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी एकता तोड़ें। बेवुनियाद आरोप, मनगढ़ंत स्कैंडल्स और खुद-खुद कर कीचड़ उछाल रहे हैं हम पर... करारा जवाब मिलेगा। इसके साथ ही पोस्ट पर जयवर्धन ने लिखा है कि ‘सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है।’