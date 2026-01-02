मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 07:40:14 AM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 07:49:40 AM (IST)
    अब दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन का पोस्ट वायरल, वीडियो डाल लिखा- 'सुना है समंदर को बड़ा गुमान...'
    जयवर्धन सिंह की फाइल फोटो।

    HighLights

    1. जयवर्धन सिंह ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें दिग्विजय सभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं
    2. पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर भाजपा के शीर्ष नेताओं का एक पुराना फोटो शेयर किया था
    3. दिग्विजय सिंह द्वारा इस फोटो के जरिए भाजपा की संगठन शक्ति को बताया गया था

    नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट की गई आरएसएस व भाजपा की संगठनात्मक ताकत की तारीफ करती पोस्ट के बाद तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी क्रम में सिंह के बेटे और राघौगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है। इसमें दिग्विजय सिंह एक सभा को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं।

    वीडियो के बैकग्राउंड में एक फिल्मी डायलाग सुनाई दे रहा है। इसमें सुनाई दे रहा है ‘बौखला गए हैं, खलबली मच गई है। बदहवासी छाई है। सिंगल प्वाइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी एकता तोड़ें। बेवुनियाद आरोप, मनगढ़ंत स्कैंडल्स और खुद-खुद कर कीचड़ उछाल रहे हैं हम पर... करारा जवाब मिलेगा। इसके साथ ही पोस्ट पर जयवर्धन ने लिखा है कि ‘सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है।’


    दिग्विजय का पोस्ट भी रहा चर्चा में

    ज्ञातव्य हो कि कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर भाजपा के शीर्ष नेताओं का एक पुराना फोटो, जिसमें भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, तो नरेन्द्र मोदी नीचे बैठे हैं, को वायरल किया था।

    साथ ही लिखा था किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और भाजपा कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की ताकत को दिखाता है। इस पोस्ट को दिग्विजय सिंह द्वारा संघ की तारीफ के रूप में लिया गया। तभी से कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी पोस्ट के बाद जयवर्धन की पोस्ट चर्चाओं में है।

