101वें तानसेन संगीत समारोह का शुभारंभ, पंडित राजा काले और पंडित तरुण भट्टाचार्य तानसेन अलंकरण से सम्मानित

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग स्थित चतुर्भुज मंदिर की आभा पर आधारित मंच से सोमवार शाम 101वें ख्यातिलब्ध तानसेन संगीत समारोह का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुंबई के पंडित राजा काले को वर्ष 2024 और कोलकाता के पंडित तरुण भट्टाचार्य को वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण से सम्मानित किया गया।

मोहम्मद गौस मकबरा परिसर स्थित समारोह स्थल पर यह अलंकरण मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र सिंह लोधी ने प्रदान किया। समारोह में वर्ष 2024 का राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान साधना परमार्थिक संस्थान समिति, मंडलेश्वर को तथा वर्ष 2025 का सम्मान रागायन संगीत समिति, ग्वालियर को दिया गया। सभी सम्मानितों को पांच-पांच लाख रुपये की सम्मान राशि, प्रशस्ति-पत्र एवं शाल-श्रीफल भेंट किए गए।