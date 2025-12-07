मेरी खबरें
    ग्वालियर में गर्भवती का अपहरण कर फरार डकैत धौलपुर में पकड़ा गया, एक महीने पहले मुठभेड़ में बच निकला था

    ग्वालियर के गुर्जा गांव से गर्भवती का अपहरण कर फरार हुए डकैत योगी को राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी डकैत एक महीने पहले बेहट मुठभेड़ के दौरान बच निकला था। ग्वालियर में पुलिस की सख्ती के कारण बचता भाग रहा था।

    By amit mishra
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 12:45:50 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 12:48:47 AM (IST)
    डकैत योगेंद्र उर्फ योगी धौलपुर में पकड़ाया

    1. गर्भवती का अपहरण करने वाला डकैत पकड़ाया
    2. 25 हजार रुपए का इनामी है डकैत योगेंद्र उर्फ योगी
    3. धौलपुर में अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया आरोपी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: जिले के तिघरा स्थित गुर्जा गांव से नौ माह की गर्भवती अंजू गुर्जर का अपहरण करने के बाद से फरार हुआ 25 हजार रुपए का इनामी डकैत योगेंद्र उर्फ योगी उर्फ जोगी गुर्जर धौलपुर में पकड़ा गया है। उसके हिरासत में आने की पुष्टि धौलपुर और ग्वालियर पुलिस ने की है।

    ठीक एक माह पहले बेहट के जंगल में छह नंवबर की रात ग्वालियर पुलिस की टीम से डकैत की मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान वह भाग निकला था। धौलपुर से भी उस पर इनाम था। धौलपुर में उसके पकड़े जाने को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। जानकार इसे सोची-समझी साजिश के तहत सरेंडर बता रहे हैं।


    डकैत योगेंद्र उर्फ योगी गुर्जर ने आठ अक्टूबर को गुर्जा गांव में जमकर गोलियां चलाई थीं। इसके बाद से ही वह ग्वालियर पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। बेहट के जंगल में उसकी लोकेशन मिली तो एएसपी अनु बेनीवाल के नेतृत्व में सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार और उनकी टीम ने घेर लिया था। दोनों ओर से 40 गोलियां चली।

    इस गोलीबारी में डकैत योगी भाग निकला था। ग्वालियर पुलिस उसके पीछे लगी थी। लगातार उसकी लोकेशन मुरैना-धौलपुर के जंगल में मिल रही थी। वह ग्वालियर पुलिस के हाथ लगता, इससे पहले ही धौलपुर में पकड़ा गया। धौलपुर पुलिस ने उसके हिरासत में आने की पुष्टि की है, लेकिन पूरा खुलासा रविवार को किया जाएगा।

    धौलपुर में अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया

    ग्वालियर पुलिस के तेज तर्रार अफसरों की टीम मुठभेड़ के बाद से लगातार गैंग के पीछे लगी थी। वह ग्वालियर पुलिस से घबराया हुआ था। खुद पर सख्त कार्रवाई के डर से वह ग्वालियर में घुसने तक की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके मददगार ग्वालियर में सक्रिय थे, जो लगातार उसे हाजिर कराने को लेकर बातचीत कर रहे थे।

    ग्वालियर पुलिस हाजिर कराने को तैयार नहीं थी। कोई अपराधी हाजिर होता है तो उस पर पुलिस सख्ती नहीं बरत पाती। इसलिए अपराध करने के बाद अपराधी हाजिर होने का रास्ता अपनाते हैं। ग्वालियर पुलिस इस पर तैयार नहीं थी। इसलिए मददगारों ने उसे धौलपुर में हाजिर करा दिया। हालांकि धौलपुर पुलिस उसे अवैध हथियार के साथ पकड़ना बता रही है।

    धौलपुर, मुरैना, श्योपुर से इनामी

    डकैत योगी गुर्जर धौलपुर, मुरैना, श्योपुर से इनामी है। उस पर धौलपुर से ही 15 हजार रुपए का इनाम घोषित है।

    अब प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी ग्वालियर पुलिस

    आरोपित डकैत धौलपुर में पकड़ा गया है। वहां गिरफ्तारी होने के बाद ग्वालियर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर ग्वालियर लाएगी। फिर उससे उसकी गैंग के बारे में पूछताछ होगी।

    डकैत योगेंद्र उर्फ योगी गुर्जर अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया है। उसे पुलिस टीम लेकर धौलपुर आ रही है। धौलपुर आने के बाद ही खुलासा किया जा सकेगा।

    विकास सागवान,एसपी, धौलपुर

    डकैत योगी के धौलपुर में पकड़े जाने की खबर है। वहां से भी फरार चल रहा था। उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएंगे।

    -धर्मवीर सिंह, एसएसपी

