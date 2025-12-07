ग्वालियर में गर्भवती का अपहरण कर फरार डकैत धौलपुर में पकड़ा गया, एक महीने पहले मुठभेड़ में बच निकला था

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: जिले के तिघरा स्थित गुर्जा गांव से नौ माह की गर्भवती अंजू गुर्जर का अपहरण करने के बाद से फरार हुआ 25 हजार रुपए का इनामी डकैत योगेंद्र उर्फ योगी उर्फ जोगी गुर्जर धौलपुर में पकड़ा गया है। उसके हिरासत में आने की पुष्टि धौलपुर और ग्वालियर पुलिस ने की है।

ठीक एक माह पहले बेहट के जंगल में छह नंवबर की रात ग्वालियर पुलिस की टीम से डकैत की मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान वह भाग निकला था। धौलपुर से भी उस पर इनाम था। धौलपुर में उसके पकड़े जाने को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। जानकार इसे सोची-समझी साजिश के तहत सरेंडर बता रहे हैं।

डकैत योगेंद्र उर्फ योगी गुर्जर ने आठ अक्टूबर को गुर्जा गांव में जमकर गोलियां चलाई थीं। इसके बाद से ही वह ग्वालियर पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। बेहट के जंगल में उसकी लोकेशन मिली तो एएसपी अनु बेनीवाल के नेतृत्व में सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार और उनकी टीम ने घेर लिया था। दोनों ओर से 40 गोलियां चली। इस गोलीबारी में डकैत योगी भाग निकला था। ग्वालियर पुलिस उसके पीछे लगी थी। लगातार उसकी लोकेशन मुरैना-धौलपुर के जंगल में मिल रही थी। वह ग्वालियर पुलिस के हाथ लगता, इससे पहले ही धौलपुर में पकड़ा गया। धौलपुर पुलिस ने उसके हिरासत में आने की पुष्टि की है, लेकिन पूरा खुलासा रविवार को किया जाएगा।