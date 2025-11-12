बीएसएफ टेकरनपुर में तैयार कर रहा महिला अधिकारियों का पहला ड्रोन दस्ता 'दुर्गा'

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। देश की सीमाओं पर दुश्मनों की ड्रोन संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए अब बीएसएफ पहला महिला ड्रोन दस्ता 'दुर्गा' तैयार कर रहा है। इस दस्ते में पंजाब से लगती पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ की महिला अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन हमलों को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई थी।

बीएसएफ अकादमी टेकनपुर के स्कूल ऑफ ड्रोन वारफेयर में छह सप्ताह के प्रशिक्षण में महिला अधिकारियों-प्रहरियों को उन्नत ड्रोन संचालन सिखाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार वर्तमान स्थितियों में युद्ध बल से नहीं तकनीक से लड़ा जा रहा है।

महिलाओं में धैर्य, सटीकता और दृढ़ता जैसे गुणों को पहचान कर ड्रोन संचालित आपरेशनों में उनकी भूमिका को समाहित करने के लिए यह प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य महिला अधिकारियों-प्रहरियों को आधुनिक तकनीक से लैस कर सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में उनकी सक्रिय भागीदारी को और सशक्त बनाना है। सीमा पार से आने वाले ड्रोन खतरों से भी निपटना बताया जा रहा प्रशिक्षण में ड्रोन उड़ाने, नियंत्रित करने और निगरानी मिशनों के लिए डाटा एकत्र करना सिखाया जा रहा है। प्रशिक्षुओं को सीमा पार से आने वाले ड्रोन खतरों से निपटने के उपाय, इलेक्ट्रानिक डिटेक्शन और रिस्पांस सिस्टम की जानकारी दी जा रही है।