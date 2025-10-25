Carbide Gun: ग्वालियर में कार्बाइड गन और पटाखों से पांच दिन में 91 लोगों की आंखें चोटिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। रोशनी और उमंग का त्योहार दीपावली इस बार कई परिवारों के लिए अंधकार का प्रतीक बन गया। कार्बाइड गन और पटाखों की चपेट में आकर 91 लोगों की आंखें चोटिल हो गईं। इनमें से कई को अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी है। पांच दिनों में कार्बाइड गन से चोटिल मरीजों की संख्या 40 तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा मामले युवाओं के हैं। चिकित्सकों के अनुसार, इन मरीजों में से 20 से अधिक लोगों की सर्जरी करनी पड़ी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद कई की दृष्टि वापस नहीं लौट सकी।

सस्ती मस्ती ने छीनी आंखों की रोशनी त्योहार पर रोमांच के लिए युवाओं ने घरों में जुगाड़ से कार्बाइड गन बना ली। इस गन से आवाज निकालने के लिए कार्बाइड और पानी की रासायनिक प्रतिक्रिया से गैस उत्पन्न हुई जो धमाके के साथ निकली, लेकिन थोड़ी-सी असावधानी गंभीर हादसे में बदल गई।

ओम की दर्दभरी कहानी जिम्मेदारी का बोझ, आंख की रोशनी छीन ले गया हादसा 15 वर्षीय ओम, जो अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रहा था, अब अंधेरे की दुनिया में है। पिता का साया उठ जाने के बाद, मां मजदूरी कर घर चलाती थी। ओम अपने छोटे भाई के साथ मिलकर परिवार की आर्थिक मदद करता था। दीपावली पर भाई के कहने पर उसने जुगाड़ की कार्बाइड गन चलाई और उसी के धमाके ने उसकी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली। अब ओम जयारोग्य अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में भर्ती है। परिवार पहले से ही आर्थिक संकट में था और अब यह हादसा उनके लिए दोहरी मुसीबत बन गया है। किसी ने भी अभी तक परिवार की आर्थिक मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया है।