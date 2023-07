Cheetah Project in MP : श्योपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि। कूनो नेशनल पार्क में गर्दन के संक्रमण से हुई चीतों की मौतों के बाद अब कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल से सभी चीतों को वापस बाड़े में किया जा रहा है। चीताें को ट्रेंक्युलाइज कर वापस बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया।

अब तक 6 चीतों के गले से कालर आइडी हटाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है, अब चीते पूरी तरह स्वस्थ्य हैं। भी चार चीते और खुले जंगल में घूम रहे हैं, जिन्हें भी बड़े बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा।

#WATCH | Madhya Pradesh | "Without collars, we can't monitor the activities of these Cheetahs, so, collar would remain...Experts would advise us whether the collars need modification or not. The infection is not caused by the collar as they were already there when Cheetahs came… pic.twitter.com/m5StS9fSkw

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 24, 2023