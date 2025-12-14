मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में केंद्र सरकार के नियमों की उड़ रही धज्जियां, बैन के बावजूद ग्वालियर में चल रहा करोंड़ों रुपये का ई-सिगरेट का धंधा

    ई-सिगरेट पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध के बावजूद ग्वालियर में इसका अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है। शहर के बाजारों में यह धंधा रोज़ाना लाखों रुपये तक पहुंच गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कम उम्र के बच्चे और किशोर इसके नशे की चपेट में आ रहे हैं। पान दुकानों और गुमटियों पर चोरी-छिपे बिक रही ई-सिगरेट स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है।

    By Varun Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 09:13:59 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 09:24:01 PM (IST)
    MP में केंद्र सरकार के नियमों की उड़ रही धज्जियां, बैन के बावजूद ग्वालियर में चल रहा करोंड़ों रुपये का ई-सिगरेट का धंधा
    पान दुकानों से ऑनलाइन तक बिक रही ई-सिगरेट, स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा

    HighLights

    1. 10 से 15 साल के बच्चे बन रहे आदी
    2. 2019 से ई-सिगरेट पर देशभर में प्रतिबंध
    3. पान दुकानों पर खुलेआम हो रही बिक्री

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: ई-सिगरेट पर सरकार की रोक धुंए में उड़ गई है। शहर के बाजारों में ई-सिगरेट का कारोबार रोजाना 10 लाख रुपये तक पहुंच गया है, यह आंकड़े बड़े हैं। ग्वालियर का ही यह हाल नहीं बल्कि प्रदेशभर के बड़े शहरों में इसका कारोबार फल फूल रहा है। हैरानी की बात यह है कि 10 से 15 साल के युवा इस ई-सिगरेट के नशे के आदी हो रहे हैं।

    भारत सरकार ने ई-सिगरेट पर 2019 में लगाया था प्रतिबंध

    भारत सरकार ने ई-सिगरेट पर 2019 में प्रतिबंध लगाया था और इसके बाद 2023 में दोबारा एक नोटिस जारी किया गया। यह 800 से लेकर 1500-2000 रुपये में दुकानों पर बेची जा रही हैं। सबसे ज्यादा यह शहर की पान की दुकानें, पान मसाला के प्वाइंटस आदि स्थानों पर बेचे जा रहे हैं। यह वेप सिगरेट के नाम से ट्रेंडी हैं। खुलेआम किसी को भी यह बेचा जा रहा है, जबकि यह खतरनाक साबित हो सकते हैं। आनलाइन यह तीन हजार रुपये तक में बेची जा रही हैं, इनके न कोई बिल हैं न कोई ब्रांड।


    बता दें कि भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध को और सख्ती से लागू करने को 2023 में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया। इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रानिक सिगरेट का विज्ञापन न बनाएं और न ही इसमें हिस्सा लें। इसे किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा नहीं दें। इस सार्वजनिक नोटिस में मंत्रालय ने कहा कि इस अधिनियम के वैधानिक प्रविधानों के तहत इलेक्ट्रानिक सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, ट्रांसपोर्ट, बिक्री (आनलाइन समेत), वितरण, भंडारण और विज्ञापन एक संज्ञेय अपराध है।

    यह होती है ई-सिगरेट

    इलेक्ट्रानिक सिगरेट एक ऐसा उपकरण है जो तरल निकोटीन और फ्लेवरिंग को गर्म करता है ताकि आप इसका सेवन कर सकें। यह कई प्रकार की होती हैं जिन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे वेप्स, वेप पेन या स्टिक, ई-हुक्का आदि। इसमें बैटरी भी होती है।

    विशेषज्ञों के अनुसार मस्तिष्क के विकास पर प्रभाव सहित कई समस्याएं

    जीआरएमसी के बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डा. विनीत चतुर्वेदी के अनुसार वेप में मौजूद निकोटीन बच्चों और किशोरों के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है, जिससे ध्यान, याददाश्त, सीखने की क्षमता और भावनात्मक संतुलन पर बुरा असर पड़ता है। वेपिंग से फेफड़ों में सूजन, ब्रोंकाइटिस, दमा की शिकायत बढ़ना, फेफड़ों की क्षमता में कमी, चिड़चिड़ापन, बेचैनी जैसी गंभीर दिक्कतें देखी गई हैं।

    पूरे शहर में बिक्री, बाहर से आ रही सप्लाई

    नईदुनिया टीम ने शहर के मुख्य क्षेत्रों में पानी दुकान से लेकर सिगरेट-पान मसाला की दुकानों और कुछ गुमटियों पर पड़ताल की। ग्राहक बनकर ई-सिगरेट मांगी तो दुकानदारों को देने में ज्यादा देर नहीं लगी। अधिकतर दुकानों पर यह 800 रुपये लेकर 1500 रुपये तक मिल रही है। माधवगंज, सिटी सेंटर, मुरार, विक्टोरिया मार्केट और आसपास के इलाकों में वेप बेचे जा रहे हैं। यह खुलेआम नहीं रखे जा रहे लेकिन मांगने पर आसानी से मिल जाते हैं। टीम ने दुकानदार से पूछा कि इतने महंगा क्यों है, तो कहा कि बाहर से आता है यहां नहीं मिलता। टीम ने पूछा यह कितने दिन तक चलता है, दुकानदार ने बताया कि सप्ताह-माहभर चलाने के ऊपर है, एक वेप में 40 हजार बार तक पफ लिए जा सकते हैं।

    ग्वालियर में ई-सिगरेट का कारोबार

    नाम न छापने की शर्त पर कुछ दुकानदारों ने बताया यहां अधिकतर दिल्ली से सप्लाई आती है और 100-200 पीस में दुकानदार मंगवाते हैं। इनका कोई बिल नहीं होता, यह 800 रुपये के लगभग पड़ती है, जिससे लगभग दोगुने में बेच दिया जाता है। कुछ लोग बाहर से सप्लाई मंगवाकर दुकानदारों को माल देते हैं, वह खुद नहीं बेचते हैं।

    ई-सिगरेट पर प्रतिबंध है और इसकी बिक्री करने वालों पर कार्रवाई के लिए औचक निरीक्षण किए जाएंगे। संबंधित अधिकारियों के माध्यम से जांच कराएंगे।

    सीबी प्रसाद, अपर जिला मजिस्ट्रेट, ग्वालियर

    यह पूरी तरह बैन है लेकिन इसका उपयोग होना भी पता चला है। हमने पहले जांच भी की थी। ऐसे बिक्री करने वालों को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    राहुल सिंघई, नोडल अधिकारी, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.