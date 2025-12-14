MP में केंद्र सरकार के नियमों की उड़ रही धज्जियां, बैन के बावजूद ग्वालियर में चल रहा करोंड़ों रुपये का ई-सिगरेट का धंधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: ई-सिगरेट पर सरकार की रोक धुंए में उड़ गई है। शहर के बाजारों में ई-सिगरेट का कारोबार रोजाना 10 लाख रुपये तक पहुंच गया है, यह आंकड़े बड़े हैं। ग्वालियर का ही यह हाल नहीं बल्कि प्रदेशभर के बड़े शहरों में इसका कारोबार फल फूल रहा है। हैरानी की बात यह है कि 10 से 15 साल के युवा इस ई-सिगरेट के नशे के आदी हो रहे हैं।

भारत सरकार ने ई-सिगरेट पर 2019 में प्रतिबंध लगाया था और इसके बाद 2023 में दोबारा एक नोटिस जारी किया गया। यह 800 से लेकर 1500-2000 रुपये में दुकानों पर बेची जा रही हैं। सबसे ज्यादा यह शहर की पान की दुकानें, पान मसाला के प्वाइंटस आदि स्थानों पर बेचे जा रहे हैं। यह वेप सिगरेट के नाम से ट्रेंडी हैं। खुलेआम किसी को भी यह बेचा जा रहा है, जबकि यह खतरनाक साबित हो सकते हैं। आनलाइन यह तीन हजार रुपये तक में बेची जा रही हैं, इनके न कोई बिल हैं न कोई ब्रांड।

इलेक्ट्रानिक सिगरेट एक ऐसा उपकरण है जो तरल निकोटीन और फ्लेवरिंग को गर्म करता है ताकि आप इसका सेवन कर सकें। यह कई प्रकार की होती हैं जिन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे वेप्स, वेप पेन या स्टिक, ई-हुक्का आदि। इसमें बैटरी भी होती है।

बता दें कि भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध को और सख्ती से लागू करने को 2023 में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया। इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रानिक सिगरेट का विज्ञापन न बनाएं और न ही इसमें हिस्सा लें। इसे किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा नहीं दें। इस सार्वजनिक नोटिस में मंत्रालय ने कहा कि इस अधिनियम के वैधानिक प्रविधानों के तहत इलेक्ट्रानिक सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, ट्रांसपोर्ट, बिक्री (आनलाइन समेत), वितरण, भंडारण और विज्ञापन एक संज्ञेय अपराध है।

विशेषज्ञों के अनुसार मस्तिष्क के विकास पर प्रभाव सहित कई समस्याएं

जीआरएमसी के बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डा. विनीत चतुर्वेदी के अनुसार वेप में मौजूद निकोटीन बच्चों और किशोरों के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है, जिससे ध्यान, याददाश्त, सीखने की क्षमता और भावनात्मक संतुलन पर बुरा असर पड़ता है। वेपिंग से फेफड़ों में सूजन, ब्रोंकाइटिस, दमा की शिकायत बढ़ना, फेफड़ों की क्षमता में कमी, चिड़चिड़ापन, बेचैनी जैसी गंभीर दिक्कतें देखी गई हैं।

पूरे शहर में बिक्री, बाहर से आ रही सप्लाई

नईदुनिया टीम ने शहर के मुख्य क्षेत्रों में पानी दुकान से लेकर सिगरेट-पान मसाला की दुकानों और कुछ गुमटियों पर पड़ताल की। ग्राहक बनकर ई-सिगरेट मांगी तो दुकानदारों को देने में ज्यादा देर नहीं लगी। अधिकतर दुकानों पर यह 800 रुपये लेकर 1500 रुपये तक मिल रही है। माधवगंज, सिटी सेंटर, मुरार, विक्टोरिया मार्केट और आसपास के इलाकों में वेप बेचे जा रहे हैं। यह खुलेआम नहीं रखे जा रहे लेकिन मांगने पर आसानी से मिल जाते हैं। टीम ने दुकानदार से पूछा कि इतने महंगा क्यों है, तो कहा कि बाहर से आता है यहां नहीं मिलता। टीम ने पूछा यह कितने दिन तक चलता है, दुकानदार ने बताया कि सप्ताह-माहभर चलाने के ऊपर है, एक वेप में 40 हजार बार तक पफ लिए जा सकते हैं।

ग्वालियर में ई-सिगरेट का कारोबार

नाम न छापने की शर्त पर कुछ दुकानदारों ने बताया यहां अधिकतर दिल्ली से सप्लाई आती है और 100-200 पीस में दुकानदार मंगवाते हैं। इनका कोई बिल नहीं होता, यह 800 रुपये के लगभग पड़ती है, जिससे लगभग दोगुने में बेच दिया जाता है। कुछ लोग बाहर से सप्लाई मंगवाकर दुकानदारों को माल देते हैं, वह खुद नहीं बेचते हैं।

ई-सिगरेट पर प्रतिबंध है और इसकी बिक्री करने वालों पर कार्रवाई के लिए औचक निरीक्षण किए जाएंगे। संबंधित अधिकारियों के माध्यम से जांच कराएंगे। सीबी प्रसाद, अपर जिला मजिस्ट्रेट, ग्वालियर