ग्वालियर में तानसेन समारोह में पहली बार अपने पुत्रों के साथ तिगलबंदी करेंगे पद्मविभूषण अमजद अली खान।

सुशील पांडेय, नईदुनिया, भोपाल। तानसेन संगीत समारोह का 101वां संस्करण 15 से 19 दिसंबर तक तानसेन समाधि स्थल, ग्वालियर में आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व समारोह का आगाज नौ दिसंबर को दतिया में प्रादेशिक पूर्वरंग शृंखला के साथ होगा। वहीं 13 को शिवपुरी में भी संगीत सभा सजेगी। इसी प्रकार ग्वालियर में नौ से 14 दिसंबर तक विभिन्न स्थानों पर पूर्वरंग की गतिविधियों का आयोजन होगा।

समारोह की पूर्व संध्या पर 14 दिसंबर को ग्वालियर के इंटक मैदान में गमक के अंतर्गत सुविख्यात गायिका जसपिंदर नरुला मुंबई की गायन सभा का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि समारोह में पहली बार पद्मविभूषण अमजद अली खान अपने पुत्रों अमान-अयान अली खान बंगस के साथ सरोद तिगलबंदी की प्रस्तुति देंगे।

अयान ने बताया कि ग्वालियर हमारा पुश्तैनी घर है। अब्बा साहब (अमजद अली खान) की पैदाइश वहीं की है। जब भी ग्वालियर आना होता है, समाधि स्थल पर माथा टेकने जरूर जाते हैं। तानसेन समारोह में हम दोनों भाइयों की प्रस्तुति वर्ष 2019 में हुई थी। अब इस तिगलबंदी को लेकर कला प्रेमियों में उत्सुकता है।

यह प्रस्तुति 16 दिसंबर की शाम को है। अमजद अली खान ने तानसेन समारोह में पिछली बार वर्ष 2016 अकेले प्रस्तुति दी थी। यह पहला अवसर होगा, जब वे तानसेन समारोह के प्रतिष्ठित मंच पर अपने पुत्रों के साथ जुगलबंदी करेंगे।

प्रतिवर्ष तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है

मप्र संस्कृति विभाग के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा जिला प्रशासन ग्वालियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं मप्र पर्यटन विभाग के सहयोग से संगीत नगरी ग्वालियर में प्रतिवर्ष तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है।

तानसेन समारोह का प्रतिष्ठित मंच अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों एवं श्रेष्ठ संगीतज्ञों के लिए जाना जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी पद्मविभूषण, पद्मश्री एवं शिखर सम्मान प्राप्त संगीतज्ञों के साथ ही प्रतिष्ठित संगीतज्ञों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही स्थानीय एवं युवा प्रतिभावान कलाकारों को भी मंच प्रदान किया जा रहा है।

शुभारंभ अवसर पर होगा अलंकरण समारोह

उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल के निदेशक प्रकाश सिंह ठाकुर ने बताया कि समारोह के शुभारंभ अवसर पर 15 दिसंबर को शाम छह बजे से राष्ट्रीय तानसेन एवं राजा मानसिंह तोमर अलंकरण समारोह का आयोजन भी तानसेन समाधि स्थल पर किया जा रहा है।

वर्ष 2024 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से पंडित राजा काले, मुंबई को गायन के लिए एवं वर्ष 2025 का पंडित तरुण भट्टाचार्य कोलकाता को संतूर वादन के लिए प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2024 का राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान साधना परमार्थिक संस्थान समिति मंडलेश्वर एवं वर्ष 2025 का रागायन संगीत समिति ग्वालियर को प्रदान किया जाएगा।

वादी-संवादी, लाइव चित्रांकन एवं प्रदर्शनी का भी आयोजन

समारोह में संगीत सभाओं के साथ-साथ अनुषांगिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में वादी-संवादी, समाधि स्थल पर तानसेन समारोह की प्रस्तुतियों पर एकाग्र लाइव चित्रांकन कार्यशाला एवं प्रदर्शनी, ललित कला महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं द्वारा चित्र कार्यशाला एवं प्रदर्शनी और मप्र पर्यटन की गतिविधियां संयोजित की जा रही हैं।