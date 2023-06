Gwalior News: ग्‍वालियर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया का कहना है कि हमारे देश में हर व्यक्ति 140 करोड़ जनता में एक समान है और एक समान है तो एक नीति सभी की होनी चाहिए।

यहां मीडिया से बातचीत में ज्योतिरादित्य स‍िंंधिया ने कहा कि ये संकल्प बीजेपी का रहा है और ये संकल्प संविधान में भी है।

Gwalior, MP | In our country, everyone is considered equal, and if everyone is equal, then there should be one common law for everyone. The impossible work of implementing UCC will be made possible under the leadership of Prime Minister Narendra Modi: Union Civil Aviation… pic.twitter.com/ReWn8d6u6v

