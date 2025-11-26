Gwalior Vyapar Mela: 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक चलेगा ग्वालियर व्यापार मेला, दुकानों के आवंटन में हो रही देरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक आयोजित होने वाले ग्वालियर व्यापार मेला की तैयारियों में लेटलतीफी और अव्यवस्था का माहौल है। मेला परिसर में साफ-सफाई, स्वच्छता परिसर का संधारण, बोरिंग से लेकर दुकानदारों के वेरिफिकेशन तक तमाम काम अभी तक अधूरे पड़े हैं। मंगलवार को संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने तैयारियों की समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें अधिकारियों को आनन-फानन में काम पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान संभागीय आयुक्त खत्री द्वारा दिए गए निर्देश से स्पष्ट है कि आवश्यक कार्य अभी भी अधूरे हैं।

दुकान आवंटन की ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अभी तक कुल 1921 दुकानों के लिए आवेदन किए जा चुके हैं। करीब 521 दुकानदार अब भी आवेदन करने से वंचित हैं। बैठक में संभाग आयुक्त खत्री ने उपायुक्त नगर निगम को मेला परिसर की साफ-सफाई शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के कार्यपालन यंत्री को स्वच्छता परिसर के संधारण कार्य को अविलंब और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने का निर्देश मिला। नगर निगम के कार्यपालन यंत्री (पीएचई) को स्वच्छता परिसर में तत्काल बोरिंग का कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया।