मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gwalior Vyapar Mela: 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक चलेगा ग्वालियर व्यापार मेला, दुकानों के आवंटन में हो रही देरी

    ग्वालियर व्यापार मेले में दुकान आवंटन की ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अभी तक कुल 1921 दुकानों के लिए आवेदन किए जा चुके हैं। करीब 521 दुकानदार अब भी आवेदन करने से वंचित हैं। तैयारियों में लेटलतीफी और अव्यवस्था का माहौल है। अब संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने अधिकारियों को आनन-फानन में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 02:51:35 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 03:01:06 PM (IST)
    Gwalior Vyapar Mela: 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक चलेगा ग्वालियर व्यापार मेला, दुकानों के आवंटन में हो रही देरी
    ग्वालियर व्यापार मेले में बड़ी संख्या में होती है कारों की बिक्री। फाइल फोटो

    HighLights

    1. ग्वालियर व्यापार मेले में आवेदन प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य अब भी लंबित हैं।
    2. सत्यापन में देरी आवंटन और दुकानदारों की तैयारियों को प्रभावित कर सकती है।
    3. मेला परिसर में साफ-सफाई, स्वच्छता परिसर का संधारण का काम अब तक अधूरा है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक आयोजित होने वाले ग्वालियर व्यापार मेला की तैयारियों में लेटलतीफी और अव्यवस्था का माहौल है। मेला परिसर में साफ-सफाई, स्वच्छता परिसर का संधारण, बोरिंग से लेकर दुकानदारों के वेरिफिकेशन तक तमाम काम अभी तक अधूरे पड़े हैं। मंगलवार को संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने तैयारियों की समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें अधिकारियों को आनन-फानन में काम पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान संभागीय आयुक्त खत्री द्वारा दिए गए निर्देश से स्पष्ट है कि आवश्यक कार्य अभी भी अधूरे हैं।

    दुकान आवंटन की ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अभी तक कुल 1921 दुकानों के लिए आवेदन किए जा चुके हैं। करीब 521 दुकानदार अब भी आवेदन करने से वंचित हैं। बैठक में संभाग आयुक्त खत्री ने उपायुक्त नगर निगम को मेला परिसर की साफ-सफाई शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के कार्यपालन यंत्री को स्वच्छता परिसर के संधारण कार्य को अविलंब और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने का निर्देश मिला। नगर निगम के कार्यपालन यंत्री (पीएचई) को स्वच्छता परिसर में तत्काल बोरिंग का कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया।


    आवेदकों का सत्यापन अटका, दुकान आवंटन में होगी देरी

    एक ओर जहां आवेदन का अंतिम दिन बुधवार है, वहीं दूसरी ओर आवेदन प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य अब भी लंबित हैं। मेला सचिव सुनील त्रिपाठी को संभाग आयुक्त ने निर्देश दिए कि जिन दुकानदारों ने आवेदन कर दिए हैं, उनके वेरिफिकेशन का कार्य तत्काल पूर्ण किया जाए और विभिन्न कार्यों के लिए आमंत्रित की गई निविदाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया भी तत्काल पूरी की जाए।

    यह भी पढ़ें : नुमाइश के नाम से मशहूर था ग्वालियर व्यापार मेला, पढ़‍िए इसकी कहानी

    मेला स्टाफ को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे दुकानदारों को फोन द्वारा अवगत कराएं कि सत्यापन के बाद उन्हें अग्निशमन यंत्रों की रसीदें और बीमा दस्तावेज अपलोड करने होंगे। कला मंदिर में बीमा कंपनी द्वारा कार्य शुरू किए जाने के बावजूद, सत्यापन में देरी आवंटन और दुकानदारों की तैयारियों को प्रभावित कर सकती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.