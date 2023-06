MP News: ग्वालियर। विपक्षी दलों की पटना में हुई बैठक पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब भी भारी बाढ़ आती है तो सांप, बंदर और मेंढक एक ही पेड़ पर साथ बैठकर जान बचाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकप्रियता और समर्थन की बाढ़ से खुद बचाने के लिए ये सभी एक डाल पर बैठ गए हैं। काठ की हंड़ी बार-बार नहीं चढ़ती, इसका कोई असर नहीं होगा।

#WATCH | Gwalior: "When there is a heavy flood, snakes, frogs, and monkeys, all sit on a tree to save their lives. There is such a flood of popularity of PM Modi that everyone is trying to sit on a tree. But nothing is going to happen: MP CM Shivraj Singh Chouhan on yesterday's… pic.twitter.com/s8dhJenkhC

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 24, 2023