नए साल का ऐसा जश्न, पूरी शाखा खाली, रिकाॅर्ड-दस्तावेज भगवान भरोसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नए साल के स्वागत के लिए हर कोई उत्साहित है, लेकिन सरकारी दफ्तर में जश्न का ऐसा असर होगा यह नहीं पता था। यहां बात हो रही है हुरावली पहाड़ी स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की, जहां साल के पहले दिन पूरा स्टाफ गायब जैसा दिखा।

यहां एक पंजीयन शाखा भी है जिसके ऐसे हाल थे कि कोई भी रिकार्ड या दस्तावेजों की पोटली उठाकर ले जाए तो कोई देखने वाला ही नहीं है। यह हद दर्जे की बेपरवाही है कि सरकारी दफ्तर में ड्यूटी करने वाला स्टाफ ही ऑफिस छोड़कर गायब है।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में गुरुवार की दोपहर की हालत नईदुनिया टीम ने जांची तो पूरे आफिस में ढूंढे कर्मचारी नहीं मिल रहे थे। दोपहर में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग नहीं थे। पंजीयन की शाखा जिसमें घुसते ही सजल पांडेय का नाम घुसते ही लिखा था, उस चैंबर में ताला डला था। लाइसेंस शाखा में कर्मचारी आपस मे बातें कर रहे थे और कैश गिन रहे थे। सरकारी दफ्तरों का नाम सुनते ही दिल-दिमाग में जैसी तस्वीर आम आदमी के मन मे बनती है, वैसा ही क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का हाल गुरुवार को मिला। यहां गुरुवार को वर्किंग डे है ऐसा लग ही नहीं रहा था। कुछ आवेदक भी घूम रहे थे, लेकिन उन्हें कोई स्टाफ ही नहीं मिल रहा था। कार्यालय में घुसते ही सामने की ओर जो विंडो बनी थीं उनके काउंटर भी बंद थे।