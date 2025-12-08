ग्वालियर की शान और अरबों का कारोबार फिर भी 912 दुकानें बदहाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: देशभर में विख्यात और अरबों का कारोबार करने वाले ग्वालियर व्यापार मेला में 912 खंडहर होती दुकानों को दुरुस्त करने के लिए बजट नहीं है। 2100 पक्की दुकानों में 912 जर्जर हाल में हैं। हादसा हो जाए बस प्राधिकरण को राजस्व मिलना चाहिए। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण में पदाधिकारी नहीं हैं तो इधर जिम्मेदार अफसरों को भी कोई खास रुचि नहीं है। मेला की इतनी तैयारी हो जाए कि बस लग जाए और खत्म हो जाए।

"नईदुनिया" की पड़ताल जर्जर दुकानें और बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर कोई चिंता नहीं है, जबकि यही मेला का आधार हैं। इन बदहाल दुकानों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि 25 दिसंबर से श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला का शुभारंभ होने वाला है। "नईदुनिया" की पड़ताल में जर्जर दुकानों का सच सामने आया। बेहाल स्थिति, प्लास्टर तक दोबारा नहीं किया और रंग-रोगन तो भूल ही जाइए।