    ग्वालियर की शान और अरबों का कारोबार फिर भी 912 दुकानें बदहाल

    Gwalior News: देशभर में विख्यात और अरबों का कारोबार करने वाले ग्वालियर व्यापार मेला में 912 खंडहर होती दुकानों को दुरुस्त करने के लिए बजट नहीं है। 2100 पक्की दुकानों में 912 जर्जर हाल में हैं। नईदुनिया की पड़ताल में जर्जर दुकानों का सच सामने आया।

    By Anoop Bhargav
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 04:47:22 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 04:48:28 PM (IST)
    मेला मैदान स्थित दुकान क्रमांक 937, 938, 939 की टूटी छत और उखड़ा प्लास्टर।

    1. 25 से श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला का होगा शुभारंभ
    2. मेला सचिव सुनते नहीं, कारोबारी खुद करा रहे हैं काम
    3. "नईदुनिया" की पड़ताल में जर्जर दुकानों का सच सामने आया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: देशभर में विख्यात और अरबों का कारोबार करने वाले ग्वालियर व्यापार मेला में 912 खंडहर होती दुकानों को दुरुस्त करने के लिए बजट नहीं है। 2100 पक्की दुकानों में 912 जर्जर हाल में हैं। हादसा हो जाए बस प्राधिकरण को राजस्व मिलना चाहिए। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण में पदाधिकारी नहीं हैं तो इधर जिम्मेदार अफसरों को भी कोई खास रुचि नहीं है। मेला की इतनी तैयारी हो जाए कि बस लग जाए और खत्म हो जाए।

    जर्जर दुकानें और बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर कोई चिंता नहीं है, जबकि यही मेला का आधार हैं। इन बदहाल दुकानों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि 25 दिसंबर से श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला का शुभारंभ होने वाला है। "नईदुनिया" की पड़ताल में जर्जर दुकानों का सच सामने आया। बेहाल स्थिति, प्लास्टर तक दोबारा नहीं किया और रंग-रोगन तो भूल ही जाइए।


    खास बात कि अफसर ही नहीं मेला व्यापारी संघ भी दिखावे के लिए मांग करता है। क्योंकि इनके बीच भी राजनीति हावी है। खुद संघ ने कभी पुरजोर ढंग से मांग नहीं उठाई। पिछली बार 1810 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाले मेले के लिए सालों से बजट नहीं है। यह पूरे तंत्र पर बड़ा सवाल है। खानापूर्ति के लिए 26 करोड़ का प्रस्ताव भोपाल पड़ा है।

    टॉयलेट खराब,नए बनवाए नहीं

    मेले में आने वाली लाखों की भीड़ को देखते हुए सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति भी निराशाजनक है। टॉयलेट खराब पड़े हैं और नए बनवाए नहीं। मेले में 100 से अधिक टॉयलेट हैं, लेकिन भीड़ बढ़ने पर इनकी संख्या अपर्याप्त साबित होती है।

    बैठकें केवल व्यवस्था बनाने तक सीमित

    हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों ने मेले पर चर्चा करने के लिए बैठकें की, लेकिन उनका सारा ध्यान सिर्फ मेले को "लगाने" और तात्कालिक व्यवस्था बनाने तक केंद्रित रहा। जर्जर दुकानों की मरम्मत या अटके हुए 26 करोड़ के उन्नयन प्रस्ताव पर किसी भी अधिकारी ने कोई चर्चा नहीं की।

    मेला सचिव सुनते नहीं,कारोबारी खुद करा रहे काम

    मेले में छतों और दीवारों की स्थिति खराब होने के कारण व्यापारियों को खुद ही अपनी आवंटित दुकानों को सजाने और अस्थायी मरम्मत का काम शुरू करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए कि मेला सचिव सुनील त्रिपाठी सुनते नहीं हैं। यह खुद कारोबारियों का कहना है। भोपाल गए प्रस्ताव में नवीन दुकानों का निर्माण और मरम्मत, भूमिगत विद्युतीकरण, नवीन चार दीवारी का उन्नयन, मुख्य द्वार, छतरी और नवीन शौचालय निर्माण कार्य शामिल था।

