यूनिफार्म, किताबों, पाठ्य सामग्री व फीस को लेकर निजी स्कूल नहीं कर पाएंगे मनमानी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर : नए शिक्षण सत्र 2026-27 में निजी स्कूल यूनिफार्म, किताबों, पाठ्य सामग्री व फीस आदि को लेकर मनमानी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए लोक शिक्षण व जिला प्रशासन ने अभी से कवायद शुरू कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सभी निजी स्कूलों के प्रबंधन से कहा है कि वे 31 दिसंबर तक डीपीआइ पोर्टल पर स्कूल की प्रस्तावित फीस, गणवेश, स्टेशनरी व आगामी सत्र के सिलेबस को लेकर सभी जानकारी दर्ज कर दें। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट आदेश दिया गया है कि कोई भी स्कूल यूनिफार्म छोड़ कर किसी भी सामग्री पर स्कूल का नाम नहीं लिख सकेंगे।

जानकारी विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य बता दें कि मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 1917 एवं नियम 2022 तथा नियम 2024 में वर्णित प्रविधानों के अनुसार निर्धारित प्रारूपों में विद्यालय से संबंधित समस्त जानकारी एवं फीस, स्टेशनरी, बुक तथा गणवेश की जानकारी विभागीय पोर्टल लिंक http:dpimp.in/ पर अपलोड करना अनिवार्य है।