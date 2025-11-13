स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया ने निकाली भर्ती, पांच दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन
मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 65 प्रतिशत अंकों (सभी सेमेस्टर के मार्क्स का एवरेज) के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रमेंटेशन, मैकेनिकल और मेटलर्जिकल में फुल टाइम कोर्स के जरिए पूरी की हो।
स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया।
ग्वालियर। इंजीनियरिंग के बाद अच्छी जगह नौकरी पाकर अपने फ्यूचर को सेफ रखना चाहते हैं, तो आपके लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया में भर्ती निकली है। भारत की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी स्टील अथारिटी आफ इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती कर रही है। कंपनी ने हाल ही में इन पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया। ऑनलाइन एप्लिकेशन प्रोसेस 15 नवंबर से ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो चुके हैं।
आवेदन का लिंक एक्टिव होते ही आप इस भर्ती के लिए अपना फार्म सबमिट कर पाएंगे। सेल मैनेजमेंट ट्रेनी की यह भर्ती टेक्निकल फील्ड के लिए है। इसमें केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और अन्य डिसिप्लीन से इंजीनियरिंग करने वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं।
लास्ट डेट पांच दिसंबर तक आवेदन की विंडो खुली रहेगी। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 65 प्रतिशत अंकों (सभी सेमेस्टर के मार्क्स का एवरेज) के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रमेंटेशन, मैकेनिकल और मेटलर्जिकल में फुल टाइम कोर्स के जरिए पूरी की हो।
इसके अलावा और किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसका मतलब है कि जिन स्टूडेंट्स ने हाल ही में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की है, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं।
फीस: सामान्य/ओबीसी उम्मीदवारों को 1050 रुपये फार्म भरने के लिए सब्मिट करने होंगे। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी/ईएसएम/डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए यह फीस 300 रुपये हैं।