स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया ने निकाली भर्ती, पांच दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन

ग्वालियर। इंजीनियरिंग के बाद अच्छी जगह नौकरी पाकर अपने फ्यूचर को सेफ रखना चाहते हैं, तो आपके लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया में भर्ती निकली है। भारत की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी स्टील अथारिटी आफ इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती कर रही है। कंपनी ने हाल ही में इन पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया। ऑनलाइन एप्लिकेशन प्रोसेस 15 नवंबर से ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो चुके हैं।

आवेदन का लिंक एक्टिव होते ही आप इस भर्ती के लिए अपना फार्म सबमिट कर पाएंगे। सेल मैनेजमेंट ट्रेनी की यह भर्ती टेक्निकल फील्ड के लिए है। इसमें केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और अन्य डिसिप्लीन से इंजीनियरिंग करने वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं।