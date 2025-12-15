तानसेन संगीत समारोह: तानसेन की नगरी ग्वालियर में आज से गूंजेंगी सुर लहरियां
Tansen Music Festival Gwalior: संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर में सुरों की वर्षा 15 दिसंबर से होगी। पांच दिनों तक सुर, ताल व राग से फिजाएं सराबोर रहेंगी। 19 दिसंबर तक चलने वाले तानसेन समारोह का यह 101वां आयोजन है।
Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 09:10:11 AM (IST)
Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 09:11:05 AM (IST)
HighLights
- गायन और वादन की प्रस्तुतियां होंगी
- चतुर्भुज मंदिर की थीम पर बनाया गया मंच
- 19 की सभा तानसेन की जन्म स्थली बेहट में
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर में सुरों की वर्षा 15 दिसंबर से होगी। पांच दिनों तक सुर, ताल व राग से फिजाएं सराबोर रहेंगी। 19 दिसंबर तक चलने वाले तानसेन समारोह का यह 101वां आयोजन है। तानसेन समाधि स्थल पर होने वाले इस समारोह में पद्मविभूषण, पद्मश्री और शिखर सम्मान से विभूषित कलाकार शिरकत कर संगीत को स्वरांजलि देंगे।
गायन और वादन की प्रस्तुतियां होंगी
समारोह का शुभारंभ सुबह तानसेन की समाधि पर चादरपोशी और हरिमिलाद के साथ हुआ। वहीं, शाम छह बजे मुख्य आयोजन में अतिथियों के बीच गायन और वादन की प्रस्तुतियां होंगी। सुबह 10 बजे हजीरा स्थित तानसेन की समाधि पर शहनाई वादन, ढोली बुआ महाराज की हरिकथा व मीलाद वाचन एवं चादरपोशी के साथ समारोह का पारंपरिक शुभारंभ होगा। समाधि पर मजीद खां एवं साथी का शहनाई वादन होगा।
चतुर्भुज मंदिर की थीम पर बनाया गया मंच
इसके बाद ढोलीबुआ महाराज संत एवं सच्चिदानंदनाथ एवं साथी का हरिकथा और कामिल हजरत का मीलाद कार्यक्रम होगा। मुख्य सभाओं के लिए ग्वालियर किला स्थित चतुर्भुज मंदिर की थीम पर बनाए गए मंच पर अतिथियों द्वारा औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद सांगीतिक सभाओं की शुरुआत होगी।
19 को सुबह की सभा तानसेन की जन्म स्थली बेहट में
18 दिसंबर तक सुबह-शाम मुख्य आयोजन स्थल पर प्रस्तुतियां होंगी। अंतिम दिन 19 दिसंबर को सुबह की सभा तानसेन की जन्म स्थली बेहट में और शाम को गूजरी महल में कार्यक्रम होगा। इसी बीच 18 दिसंबर को बटेश्वर मंदिर परिसर में संगीत सभा सजेगी।