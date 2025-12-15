तानसेन संगीत समारोह: तानसेन की नगरी ग्वालियर में आज से गूंजेंगी सुर लहरियां।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर में सुरों की वर्षा 15 दिसंबर से होगी। पांच दिनों तक सुर, ताल व राग से फिजाएं सराबोर रहेंगी। 19 दिसंबर तक चलने वाले तानसेन समारोह का यह 101वां आयोजन है। तानसेन समाधि स्थल पर होने वाले इस समारोह में पद्मविभूषण, पद्मश्री और शिखर सम्मान से विभूषित कलाकार शिरकत कर संगीत को स्वरांजलि देंगे।

गायन और वादन की प्रस्तुतियां होंगी समारोह का शुभारंभ सुबह तानसेन की समाधि पर चादरपोशी और हरिमिलाद के साथ हुआ। वहीं, शाम छह बजे मुख्य आयोजन में अतिथियों के बीच गायन और वादन की प्रस्तुतियां होंगी। सुबह 10 बजे हजीरा स्थित तानसेन की समाधि पर शहनाई वादन, ढोली बुआ महाराज की हरिकथा व मीलाद वाचन एवं चादरपोशी के साथ समारोह का पारंपरिक शुभारंभ होगा। समाधि पर मजीद खां एवं साथी का शहनाई वादन होगा।