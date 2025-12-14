MP में सरकारी शिक्षकों को मिल जाएगी नवंबर महीने की पूरी सैलरी, बस करना होगा ये काम

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: ई-अटेंडेंस नहीं लगाने के कारण जिन शिक्षकों का नवंबर माह का वेतन काटा गया था या रोका गया था, उन्हें पूरा वेतन देने के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि इसके लिए शिक्षकों के सामने शर्त रखी गई है। संबंधित शिक्षकों को सोमवार को अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) को एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह लिखित रूप से देना होगा कि वे नियमित रूप से ई-अटेंडेंस लगाएंगे और स्कूल पहुंचने पर लॉग-इन व लॉग-आउट करेंगे।

जो शिक्षक यह घोषणा पत्र देंगे, उन्हें नवंबर माह का पूरा वेतन भुगतान किया जाएगा। साथ ही भविष्य में नियमित ई-अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होगा। इधर, ई-अटेंडेंस के आधार पर वेतन भुगतान और कटौती के विरोध में अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने फूलबाग में बैठक आयोजित की और आंदोलन की रणनीति तय की। इसके तहत 18 दिसंबर को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने 28 नवंबर को आदेश जारी कर नवंबर माह का वेतन ई-अटेंडेंस के आधार पर देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिन शिक्षकों की ई-अटेंडेंस कम थी, उनका वेतन आंशिक रूप से काटा गया और जिन्होंने ई-अटेंडेंस नहीं लगाई, उन्हें वेतन नहीं मिला। नवंबर माह का वेतन देने के लिए जारी हुए आदेश शनिवार, 13 दिसंबर को जिले के करीब 80 प्रतिशत शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस लगाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही लॉग-इन और लॉग-आउट की प्रक्रिया भी अपनाई गई। इस स्थिति को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी ने आयुक्त और कलेक्टर से मार्गदर्शन प्राप्त कर शर्तों के साथ नवंबर माह का पूरा वेतन भुगतान करने के आदेश जारी किए।