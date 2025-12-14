मेरी खबरें
    MP में सरकारी शिक्षकों को मिल जाएगी नवंबर महीने की पूरी सैलरी, बस करना होगा ये काम

    MP Teachers Salary: ग्वालियर में ई-अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों और शिक्षा विभाग के बीच विवाद और गहरा गया है। नवंबर माह में ई-अटेंडेंस के आधार पर वेतन कटौती के बाद अब शिक्षा विभाग ने शर्तों के साथ भुगतान का रास्ता निकाला है। घोषणा पत्र देने वाले शिक्षकों को पूरा वेतन मिलेगा।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 09:46:01 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 09:46:01 PM (IST)
    1. 13 दिसंबर से 80% शिक्षकों ने अटेंडेंस लगाई
    2. 18 दिसंबर को डीईओ कार्यालय पर धरना
    3. हमारे शिक्षक एप का मामला हाई कोर्ट में

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: ई-अटेंडेंस नहीं लगाने के कारण जिन शिक्षकों का नवंबर माह का वेतन काटा गया था या रोका गया था, उन्हें पूरा वेतन देने के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि इसके लिए शिक्षकों के सामने शर्त रखी गई है। संबंधित शिक्षकों को सोमवार को अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) को एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह लिखित रूप से देना होगा कि वे नियमित रूप से ई-अटेंडेंस लगाएंगे और स्कूल पहुंचने पर लॉग-इन व लॉग-आउट करेंगे।

    जो शिक्षक यह घोषणा पत्र देंगे, उन्हें नवंबर माह का पूरा वेतन भुगतान किया जाएगा। साथ ही भविष्य में नियमित ई-अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होगा। इधर, ई-अटेंडेंस के आधार पर वेतन भुगतान और कटौती के विरोध में अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने फूलबाग में बैठक आयोजित की और आंदोलन की रणनीति तय की। इसके तहत 18 दिसंबर को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा।


    उल्लेखनीय है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने 28 नवंबर को आदेश जारी कर नवंबर माह का वेतन ई-अटेंडेंस के आधार पर देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिन शिक्षकों की ई-अटेंडेंस कम थी, उनका वेतन आंशिक रूप से काटा गया और जिन्होंने ई-अटेंडेंस नहीं लगाई, उन्हें वेतन नहीं मिला।

    नवंबर माह का वेतन देने के लिए जारी हुए आदेश

    शनिवार, 13 दिसंबर को जिले के करीब 80 प्रतिशत शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस लगाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही लॉग-इन और लॉग-आउट की प्रक्रिया भी अपनाई गई। इस स्थिति को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी ने आयुक्त और कलेक्टर से मार्गदर्शन प्राप्त कर शर्तों के साथ नवंबर माह का पूरा वेतन भुगतान करने के आदेश जारी किए।

    आदेश में क्या कहा गया

    जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के नाम जारी आदेश में कहा गया है कि “हमारे शिक्षक एप” पर नवंबर माह की ई-अटेंडेंस के आधार पर जिन शिक्षक एवं कर्मचारियों का वेतन रोका गया है, उनसे घोषणा पत्र लिया जाए। इसमें शिक्षक यह लिखकर देंगे कि वे हमारे शिक्षक एप पर नियमित रूप से ई-अटेंडेंस लगाएंगे और प्रतिदिन लॉग-इन व लॉग-आउट करेंगे। विकासखंड स्तर पर सभी संकुल प्राचार्य सोमवार को शिक्षकों से घोषणा पत्र लेकर उसी दिन कार्यालय भेजना सुनिश्चित करेंगे, जिससे नवंबर माह का भुगतान किया जा सके।

    18 दिसंबर को आंदोलन का निर्णय

    ई-अटेंडेंस के आधार पर नवंबर माह में की गई वेतन कटौती से नाराज शिक्षकों ने रविवार को अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना दिया जाएगा।

    संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय सचिव अरविंद्र दीक्षित ने बताया कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धरने के बाद आंदोलन की अगली रणनीति घोषित की जाएगी। मोर्चा ने यह भी स्पष्ट किया कि “हमारे शिक्षक एप” से जुड़ा मामला पहले से ही हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसके बावजूद वेतन कटौती की जा रही है। इसे लेकर संयुक्त मोर्चा जल्द ही हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहा है।

    बैठक में संयोजक रविंद्र त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष रणवीर सिकरवार, उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश मौर्य सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के अंत में दिवंगत शिक्षक अशोक कुमार पिप्पल की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।

