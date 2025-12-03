नईदुनिया न्यूज, पोरसा। तोमर घार के आराध्य व पोरसा के जनक नागाजी महाराज की पूर्णिमा चार दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग दूर दराज से अपने आराध्य के दर्शन करने पोरसा पहुंचेंगे। भीड़ को देखते हुए यहां पुलिस फोर्स का भी इंतजाम किया गया है।

इस दौरान नागाजी महाराज को छप्पन भोग लगाया जाएगा और फूल बंगला सजाया जाएगा। यहां नागाजी पूर्णिमा के अवसर पर देशभर के नागा साधु भी यहां पहुंचते हैं। महोत्सव के दौरान पोरसा में कई जगह विशाल भंडारे आयोजित होगे।