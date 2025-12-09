मेरी खबरें
    कूनो में तीन चीता सफारी होंगी तैयार, 53 करोड़ रुपये में डीपीआर कराएगा तैयार

    मध्य प्रदेश सरकार कूनो को प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने के लिए तीन चीता सफारी और रेस्क्यू सेंटर विकसित करने जा रही है। इसके लिए एप्को द्वारा 53 करोड़ रुपये की लागत से 20 वर्ष की कंसल्टेंसी नियुक्त की जाएगी, जो मास्टर प्लान, ले-आउट और डीपीआर तैयार करेगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 08:32:47 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 08:32:47 AM (IST)
    कूनो नेशनल पार्क में बनेगा चीता सफारी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. कूनो को देश का प्रमुख चीता पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा।
    2. एप्को 20 वर्षों के लिए कंसल्टेंसी नियुक्त करेगा।
    3. 53 करोड़ खर्च से सफारी और रेस्क्यू सेंटर बनेगा।

    प्रियंक शर्मा, नईदुनिया ग्वालियर। देश में चीतों के बसेरा बनने के साथ ही अब मध्य प्रदेश सरकार कूनो नेशनल पार्क को देश का प्रमुख पर्यटन आकर्षण केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इसी उद्देश्य से कूनो में तीन चीता सफारी विकसित की जाएंगी।

    वर्तमान में वन विभाग सफारी की व्यवस्थाएं संभाल रहा है, लेकिन अब पर्यावरण योजना एवं समन्वय संगठन (एप्को) को भी इसे विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। एप्को के माध्यम से चीता सफारी और रेस्क्यू सेंटर का विस्तृत प्लान तैयार किया जाएगा। इसके लिए एप्को ने हाल ही में कंसल्टेंसी नियुक्त करने के लिए टेंडर जारी किया है। यह कंपनी अगले 20 वर्षों के लिए 53 करोड़ रुपये की लागत से मास्टर प्लान, ले-आउट और डीपीआर तैयार करेगी।


    चीता सफारी से लेकर रेस्क्यू सेंटर तक की योजना

    एप्को के अनुसार, कंसल्टेंसी कंपनी निर्धारित मानकों के अनुसार पूरे प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करेगी। इनमें सेंट्रल जू अथारिटी और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथारिटी के नियमों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। योजना में ग्राम सेसईपुरा और विजयपुर के क्षेत्रों में चीता सफारी विकसित करने का संभावित प्रस्ताव है, लेकिन एक विस्तृत सर्वे के बाद ही इन स्थानों पर अंतिम मुहर लगेगी। मास्टर प्लान के आधार पर भविष्य में निर्माण एवं रखरखाव का कार्य किया जाएगा।

    इन कार्यों पर होगा 53 करोड़ रुपये का खर्च

    कंसल्टेंसी कंपनी को तीन अलग-अलग चीता सफारी क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करनी होगी, जिनमें शामिल होंगे—

    • रेस्क्यू सेंटर

    • जानवरों के हेल्थकेयर एवं रखरखाव सुविधाएं

    • इंटरप्रिटेशन सेंटर और ओपन नेचर डिस्प्ले

    • इको-टूरिज्म ढांचा और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर

    • विलुप्त एवं विदेशी जीवों की जानकारी

    • जंगल, मिट्टी, हवा और पानी संरक्षण से जुड़े उपाय

    एक अक्टूबर से शुरू हुई थी सफारी

    वन विभाग ने 1 अक्टूबर से कूनो में चीता सफारी शुरू कर दी है, लेकिन यह अभी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं है। सैलानियों के लिए टेंट सिटी में अस्थायी ठहरने की व्यवस्था की गई है। सरकार अब इसे योजनाबद्ध स्वरूप में विकसित करने की तैयारी में है, जिससे पर्यटक सुरक्षित और रोमांचक सफर में खुले क्षेत्र में चीतों का निरीक्षण कर सकें और बेहतर सुविधाओं का आनंद ले सकें।

    अधिकारियों का बयान

    डा. सौरभ पनी, ऑफिसर इंचार्ज कंसल्टेंसी सेल, एप्को ने बताया कि कूनो में तीन चीता सफारी व रेस्क्यू सेंटर का प्लान तैयार करने के लिए कंसल्टेंसी कंपनी नियुक्त की जाएगी। आवेदन आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

