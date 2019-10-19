बच्चों का अकादमिक स्तर व उपस्थिति बताने पेरेंट्स-टीचर मीट आज

निजी स्कूलों की तर्ज पर जिले के सभी सरकारी स्कूलों में भी शनिवार को पेरेंट्स-टीचर मीट (पीटीएम) का आयोजन किया जाएगा। शालाओं में अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्कूलों में दूसरी बार पीटीएम का आयोजन किया जा रहा है। बैठक का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों को उनके बच्चों के शैक्षणिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।

पीटीएम में शाला के अकादमिक मुद्दों के बारे में बताते हुए सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। इसके साथ ही विद्यार्थियों को प्रेरित कर उनके शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए अभिभावकों को जागरूक करना है। बैठक की सूचना विद्यार्थियों के माध्यम से अभिभावकों को दी गई है। इसके पहले फरवरी में पीटीएम आयोजित की गई थी। जिसके अच्छे परिणाम मिलने के बाद एक बार फिर पीटीएम आयोजित की जा रही है।

इन विषयों पर होगी चर्चा

- विद्यार्थियों की त्रैमासिक परीक्षा व दक्षता उन्नयन से जुड;ी उत्तरपुस्तिकाएं अभिभावकों को दिखाई जाएंगी।

- त्रैमासिक परीक्षा, दक्षता उन्नयन के परिणाम की जानकारी देकर विद्यार्थियों को किन विषयों में अभ्यास की आवश्यकता अधिक है। इस संबंध में माता-पिता को जानकारी दी जाएगी।

- विद्यार्थियों की उपस्थिति के बारे में पेरेन्ट्स को बताया जाएगा। यदि छात्र अनियमित है तो कारण जाना जाएगा। विद्यार्थी को नियमित उपस्थिति के लिए प्रेरित किया जाएगा।

- विद्यार्थी की शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में रूचि कक्षा में प्रश्न पूछने, उत्तर देने की तत्परता के संबंध में भी पालकों को बताया जाएगा।

- अभिभावकों को निदानात्मक कक्षाओं की जानकारी दी जाएगी।

- विद्यार्थियों की आदतों, व्यवहार और कक्षा में अध्ययन पर ध्यान देने संबंधी चर्चा की जाएगी।

इसके साथ ही कक्षा शिक्षक द्वारा अभिभावकों को उस विषय के शिक्षक के पास परामर्श के लिए भेजा जाएगा। जिस विषय में विद्यार्थी की दक्षता में सुधार की आवश्यकता हो। संबंधित शिक्षक द्वारा अभिभावक को गाइड किया जाएगा कि वे अपने बच्चे को पढ;ाई के लिए किस तरह प्रेरित करें। कक्षा शिक्षक प्रत्येक बैठक का रेकॉर्ड रखेंगे। प्राचार्य व संस्था प्रमुख भी अभिभावकों से चर्चा के लिए उपलब्ध रहेंगे और अभिभावकों को शिक्षण व्यवस्था पर नजर रखने के लिए प्रेरित करेंगे। शाला प्रमुख व प्राचार्य कुछ ऐसे अभिभावकों से भी मिलेंगे। जिनके बच्चों का परिणाम या तो बहुत अच्छा या परिणाम बेहतर नहीं है।