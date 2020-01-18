लीडःहेडिंग - चुनौतियों से निपटने सेल्फ डिफेंस सिखाकर बेटियों को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर

फ्लैग - 282 माध्यमिक व 29 हाई स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को तीन माह सिखाया जाएगा सेल्फ डिफेंस
- 20 हाई स्कूल में शुरू हो चुका है प्रशिक्षण।
- कायदा गांव की स्कूल में पालकों ने कहा महिला प्रशिक्षक ही दे प्रशिक्षण।
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी माध्यमिक शालाओं व हाई स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए है, ताकि वे चुनौतियों का डटकर सामना कर सकें। जिले में 282 माध्यमिक शालाओं में यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो वहीं जिले की 29 हाई स्कूलों का चयन प्रशिक्षण के लिए किया जा चुका है। 29 हाई व हायर सेकंडरी स्कूलों को 1लाख 62 हजार का बजट भी आवंटित हो चुका है। इनमें 2378 छात्राओं का चयन सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए किया गया है। सर्वाधिक 208 छात्राओं का चयन शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल हंडिया में किया गया है।
माह में 20 दिन देना होगा प्रशिक्षणः तीन माह की अवधि में प्रत्येक माह कम से कम 20 दिन छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी होगी। इसके साथ ही प्रशिक्षक के रूप में महिला को प्राथमिकता देने के निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग ने दिए है। प्रशिक्षक को अधिकमत तीन हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा। पर्याप्त महिला प्रशिक्षक न मिलने पर कुछ दिन पहले ही जिला शिक्षा केंद्र ने भी विज्ञापन जारी कर महिला प्रशिक्षकों से 30 जनवरी तक शाला प्रबंधन समिति के पास आवेदन मंगाए हैं।
महिला ट्रेनर न मिलने से हो रही देरीः सेल्फ डिफेंस के प्रशिक्षण के लिए महिला ट्रेनर न मिलने से देरी हो रही है। दरअसल एक माह बाद वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और सत्र समाप्ति के पहले प्रशिक्षण की अवधि को भी पूरा किया जाना है। सत्र के शुरूआत में अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और अब बजट मिलने से आनन-फानन में प्रशिक्षण को पूरा कराया जा रहा है। छात्राओं का फोकस मार्च से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं पर है। ऐसे में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए उन्हें अपनी पढ़ाई के बीच से एक घंटे का अतिरिक्त समय निकालना पड रहा है। कायदा गांव में स्थित सरकारी स्कूल में पढाने वाली छात्राओं को पालकों ने महिला प्रशिक्षक मिलने पर ही बेटियों को ट्रेनिंग देने की स्वीकृति दी है। प्रशिक्षण के लिए पुरूष ट्रेनर न रखने के लिए कहा है।
बोर्ड परीक्षाओं के चलते हाई व हायर सेकंडरी में प्रशिक्षण करीब एक माह पहले शुरू हो चुका है। अब माध्यमिक शालाओं में शुरू किया जा रहा है।
- डॉ. आरएस तिवारी, डीपीसी