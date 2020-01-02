मेरी खबरें
    हेडिंग - भुआणा उत्सव में हॉट एयर बेलून व पैरासिलिंग जैसे एडवेंचर्स स्पोर्ट्‌स होंगे

    उत्सव की तैयारीः

    - 13 जनवरी से मकड़ाई में होगा भुआणा उत्सव का शुभारंभ।

    - 14 और 15 जनवरी को हंडिया में होगा आयोजन।

    फोटो-09 हरदा। बैठक के दौरान भुआणा उत्सव के पम्पलेट का विमोचन करते कलेक्टर व अन्य।

    हरदा। नवदुनिया प्रतनिधि

    भुआणा उत्सव की शुरूआत 13 जनवरी को अब मकड़ाई से होगी। पहले उत्सव हंडिया से शुरू होना था, लेकिन अब मकड़ाई में तीन दिससीय उत्सव के पहले दिन की शुरूआत होगी और शेष दो दिन का कार्यक्रम हंडिया में नर्मदा तट पर आयोजित किया जाएगा। गुरूवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में उत्सव के आयोजन से संबंधित बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर एस. विश्वनाथन ने कहा कि भुआणा उत्सव हरदा की संस्कृति का उत्सव है। इसके आयोजन से जिले के ऐतिहासिक स्थलों एवं स्थानीय लोक संस्कृतियों का प्रचार-प्रसार होगा। बैठक में अपर कलेक्टर प्रियंका गोयल ने उत्सव के तीनों दिन में होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूलों बच्चों को बस से पुरातात्विक स्थलों का भ्रमण कराकर कार्यक्रम स्थल पर लाया जाएगा। हंडिया में उत्सव के दौरान मेला भी लगाया जाएगा। मेले में अपनी दुकानें लगाने के इच्छुक व्यक्ति कलेक्टर कार्यालय में संपर्क कर सकते है। बैठक में एसपी भगवत सिंह विरदे, जिला पंचायत सीईओ दिलीप यादव, पूर्व विधायक डॉ. आरके दोगने सहित अन्य अधिकारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

    तीन दिन में होंगे यह कार्यक्रमः 13 जनवरी को मकड़ाई में सरस्वती वंदना, गणेश वंदना व स्थानीय लोक नृत्य गदली से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसके बाद किसानों के लिए संगोष्ठी व युवाओं के लिए हॉट एयर बेलून व पैरासिलिंग जैसी एडवेंचर्स स्पोर्ट्‌स एक्टिविटी आयोजित की जाएंगी। इनके अलावा कुर्सी दौड़, शाम को गैड़ी, सैला, बधाई एवं छाउ जैसे लोक नृत्य का आयोजन होगा। प्रसिद्घ लोक गायक प्रहलाद टिपानिया भजनों की प्रस्तुति देंगे।

    14 जनवरी को उत्सव के दूसरे दिन हंडिया में नर्मदा तट पर आयोजन में सामुहिक योग, नौका दौड;, कृषि संगोष्ठी व खेल प्रतियोगिताएं होंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नर्मदाष्टक, भांगड़ा, गणगौर, कर्मा, भारतनाट्यम की प्रस्तुति होगी। लॉटर शो के रविन्द्र जॉन हास्य प्रस्तुति देंगे।

    15 जनवरी को उत्सव के तीसरे व अंतिम दिन जिले के युवाओं द्वारा जिला मुख्यालय से पुरातात्विक महत्व के स्थलों को कवर करते हुए बाइक रैली निकाली जाएगी। नर्मदा तट पर पतंगबाजी व खेल प्रतियोगिताएं के अंतिम राउंड के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राठवा, कालबेलिया, लावणी जैसे नृत्यों की प्रस्तुतियां होंगी। मिस्टर एंड मिस भुआणा प्रतियोगिता भी आयोजित होगी।

    ------------------------

    भुआणा उत्सव का लोगो हुआ जारी

    फोटो-10 हरदा। भुआणा उत्सव के लिए जारी हुआ लोगो।

    हरदा। तीन दिवसीय भुआणा उत्सव का लोगो जारी हो गया है। गुरुवार को कलेक्टर एस. विश्वनाथन, एसपी भगवत सिंह विरदे, जिला पंचायत सीईओ दिलीप यादव, अपर कलेक्टर प्रियंका गोयल व पूर्व विधायक डॉ. आरके दोगने ने उत्सव का लोगो लांच किया। इस लोगों को जिला शिक्षा केन्द्र के एपीसी विवेक शर्मा ने तैयार किया है। इस लोगों में भुआणा संस्कृति को विभिन्ना आयामों को दर्शाया गया है। जिले की पुरातात्विक धरोहर को भी लोगों में दिखाया गया है। जनजातिय मांडना कला, जिरौति पूजा, संझा पूजा, गणगौर उत्सव, गोवर्धन पूजा के साथ जिले की कृषि क्षेत्र में समृद्घि को भी लोगो में दिखाया गया है।

