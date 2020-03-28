हेडिंग - विषम परिस्थितियों में भी निभा रहे कर्तव्य, ये हैं हमारे कर्मयोगी

- आपके घर तक सही सूचनाएं पहुंचाने में कर्मयोगियों का है अहम योगदान।
फोटो-13 हरदा। कर्मयोगी धर्मेन्द्र शर्मा सुबह से लोगों के घरों में अखबार पहुंचाते हुए।
हरदा। नवदुनिया प्रतिनिधि
कोरोना जैसी बड़ी महामारी के दौर में जब हम घरों में कैद है। तब भी हम तक सही सूचनाएं व समाचार पहुंचाने का कार्य सुबह से अखबार बांटने वाले कर्मयोगी कर रहे हैं। वर्ष भर चाहे कैसे भी हालात हों लेकिन ये रोज सुबह हमारे घरों तक नवदुनिया अखबार लेकर पहुंचते हैं। वर्तमान में भी ये अपनी फिक्र न करते हुए अपने कर्तव्य को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसे दौर में जब हमें सोशल मीडिया से कई भ्रामक जानकारियां मिल रही हैं तब भी हमारे कर्मयोगी हम सब तक अखबार पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए आपको देश और दुनिया की सही जानकारी अखबार के माध्यम से दे रहे हैं।
नवदुनिया के कर्मयोगी धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि अभी कोरोना की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं अपने कर्तव्य को ज्यादा महत्व देता हूं। इस वजह से रोज लोगों के घरों में सुबह आठ बजे तक समचार पत्र पहुंचा देता हूं। उन्होंने बताया कि बारिश व ठंड के मौसम में भी सुबह पांच बजे से घर से निकलने में परेशानी होती है। लेकिन हमारा कार्य लोगों को देश और दुनिया की सूचनाओं से जोड़ना है। इसलिए मैं अपनी परेशानियों की फिक्र नहीं करता। हमेशा कोशिश यही रहती है कि लोगों तक समय से अखबार पहुंचा सकूं। हमारे इन कर्मयोगियों का सहयोग कर आप भी इनका हौंसला बढ़ाई। ताकि ये आप तक इसी तरह समाचार समय से पहुंचाते रहे।
----------------------------
लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में न हो कटौती, छटनी पर भी रोक
- श्रमिकों को कोरोना वायरस महामारी के दौरान वेतन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश।
हरदा। नवदुनिया प्रतिनिधि
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले में संचालित समस्त कारखानों, दुकान, वाणिज्य एवं अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से जिले में लॉकडाउन किया गया है। इससे इनमें कार्यरत् श्रमिक भी कार्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। जिला श्रम पदाधिकारी ने निर्देशित किया है कि इन परिस्थितियों में किसी भी श्रमिक की उक्त कारण से अनुपस्थिति के कारण उनकी सेवा समाप्ति, छटनी या सर्विस ब्रेक नहीं की जाए। कारखानें, दुकान, वाणिज्य एवं अन्य संस्थान के बंद रहनें की अवधि में कार्यरत् श्रमिकों के वेतन अथवा अन्य देय में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाए। यदि कोई कर्मकार इस अवधि के पूर्व से अवकाश पर है तथा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाए।
ऐसे कारखानें, दुकान, वाणिज्य एवं अन्य संस्थान में जहां अति आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति के लिए श्रमिकों की सेवाएं अपरिहार्य कारणों से आवश्यक है। जैसे कि खाद्य पदार्थ निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, दवा, फार्मा निर्माण, मास्क व सैनिटाइजर निर्माण, हॉस्पिटल, दवा-चिकित्सा उपकरण दुकान, पेट्रोल, डीजल, गैस पंप, खाद्य पदार्थ तथा सामान्य दैनिक उपयोग संबंधी आपूर्ति, होम पार्सल एवं टिफिन सेवाएं तो इनमें कार्यरत श्रमिकों को उक्त संक्रमण से बचानें के सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं उपाय किए जाए। जैसे मास्क, हैंड ग्लब्ज, साबुन और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाए और किसी भी श्रमिक के बीमार होने पर उसका तत्काल मेडिकल हेल्थ चैकअप कराया जाकर उसे निश्शुल्क चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लॉकडाउन अवधि के दौरान इन निर्देशों का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए। किसी भी श्रमिक की ओर से लॉकडाउन अवधि के निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
-----------------------------------
हेडिंग - घरों में क्वारेंटाइन में रह रहे व्यक्ति को दूसरे कमरों में न जाने दें
- कोविद-19 संदिग्ध प्रकरणों के लिए होम क्वारेंटाइन की मार्गदर्शिका एवं दिशा निर्देश जारी।
हरदा। नवदुनिया प्रतिनिधि
राज्य शासन ने होम क्वारेंटाइन में रह रहे व्यक्ति के लिये मार्गदर्शिका एवं दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि इन व्यक्तियों को साफ हवादार कमरे में रखें जिसमें अटैच्ड शौचालय उपलब्ध हो। व्यक्ति को किसी भी अन्य कमरे में न जाने दिया जाए। अगर परिस्थितिवश किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति के साथ उसी कमरे में रहना पड़े, तो कम से कम एक मीटर की दूरी रखें। पृथक कमरा नहीं होने एवं अधिक सदस्य होने की स्थिति में चिन्हांकित अस्पतालों में बनाए गए क्वारेंटाइन वार्ड में रखा जाए। वृद्घजन, गर्भवती महिलाएं, छोटे बधाों एवं ऐसे बीमार व्यक्ति, जिन्हें उधा रक्तचाप, डायबिटीज, अस्थमा एवं कैंसर की बीमारियां हो, उन्हें दूर रखा जाए। घर से बाहर न निकलने दिया जाए। किसी भी स्थिति में सामाजिक अथवा धार्मिक आयोजन जैसे शादी अथवा प्रार्थना सभा में सम्मलित न होने दिया जाए।
क्वारेंटाइन व्यक्ति रखे यह सावधानियां
बार-बार साबुन एवं पानी से हाथ धोए जाए अथवा एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से हाथ साफ किए जाए। घरेलू समान जैसे खाने के बर्तन, उपयोग किए कपड़े एवं चादरें परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा न की जाए। हमेशा सर्जिकल मास्क लगाया जाए और हर 6 से 8 घण्टे बाद मास्क बदल कर बंद ढ-न वाले कूडेदान में डाले जाए। डिस्पोजेबल मास्क का पुनः उपयोग न करें। कपड़े के मास्क को उपयोग करने के बाद स्वयं अच्छी तरह से साबुन से धोकर धूप में सुखाकर एवं प्रेस करने के बाद ही पुनः उपयोग में लाएं। स्वयं के शरीर का तापमान नियमित अंतराल पर जांचा जाए। अगर खांसी, बुखार व सांस लेने में तकलीफ हो, तो तुरंत अपने जिले में कोविद-19 कंट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर 104, 181 पर संपर्क करें। होम क्वारेंटाइन के दौरान खुद को रचनात्मक गतिविधियों जैसे व्यायाम तथा योग में व्यस्त रखें। नियमित रूप से पौष्टिक आहार एवं पानी का सेवन करते रहे।
परिवारजन रखें यह सावधानियां
होम क्वारेंटाइन में रह रहे व्यक्ति की देखभाल परिवार के किसी एक निश्चित व्यक्ति द्वारा ही की जाए। होम क्वारेंटाइन में रह रहे व्यक्ति द्वारा उपयोग किए कपड़े न झटकारे जाएं। शारीरिक संपर्क में न आया जाए। संक्रमित सतह तथा कपड़ों को छूते समय डिस्पोजेबल दस्तानों का उपयोग किया जाए। मेहमानों अथवा बाहरी व्यक्तियों को आने-जाने न दिया जाए। होम क्वारेंटाइन में रह रहे व्यक्ति में कोविद-19 के लक्षण पाये जाने पर उसके संपर्क में आये सभी व्यक्तियों को 14 दिन के लिए होम क्वारेंटाइन किया जाए और पुनः अतिरिक्त 14 दिन के लिए होम क्वारेंटाइन किया जाए। जब तक कि ऐसे व्यक्तियों की लैब रिपोर्ट नेगेटिव न जा जाए। वातावरण की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए होम क्वारेंटाइन में रह रहे व्यक्ति द्वारा छूई गई सतहों को एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइट या साबुन के घोल से बार-बार साफ किया जाए।
----------------------