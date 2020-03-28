हेडिंग - विषम परिस्थितियों में भी निभा रहे कर्तव्य, ये हैं हमारे कर्मयोगी

- आपके घर तक सही सूचनाएं पहुंचाने में कर्मयोगियों का है अहम योगदान। फोटो-13 हरदा। कर्मयोगी धर्मेन्द्र शर्मा सुबह से लोगों के घरों में अखबार पहुंचाते हुए। हरदा। नवदुनिया प्रतिनिधि कोरोना जैसी बड़ी महामारी के दौर में जब हम घरों में कैद है। तब भी हम तक सही सूचनाएं व समाचार पहुंचाने का कार्य सुबह से अखबार बांटने वाले कर्मयोगी कर रहे हैं। वर्ष भर चाहे कैसे भी हालात हों लेकिन ये रोज सुबह हमारे घरों तक नवदुनिया अखबार लेकर पहुंचते हैं। वर्तमान में भी ये अपनी फिक्र न करते हुए अपने कर्तव्य को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसे दौर में जब हमें सोशल मीडिया से कई भ्रामक जानकारियां मिल रही हैं तब भी हमारे कर्मयोगी हम सब तक अखबार पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए आपको देश और दुनिया की सही जानकारी अखबार के माध्यम से दे रहे हैं।

नवदुनिया के कर्मयोगी धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि अभी कोरोना की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं अपने कर्तव्य को ज्यादा महत्व देता हूं। इस वजह से रोज लोगों के घरों में सुबह आठ बजे तक समचार पत्र पहुंचा देता हूं। उन्होंने बताया कि बारिश व ठंड के मौसम में भी सुबह पांच बजे से घर से निकलने में परेशानी होती है। लेकिन हमारा कार्य लोगों को देश और दुनिया की सूचनाओं से जोड़ना है। इसलिए मैं अपनी परेशानियों की फिक्र नहीं करता। हमेशा कोशिश यही रहती है कि लोगों तक समय से अखबार पहुंचा सकूं। हमारे इन कर्मयोगियों का सहयोग कर आप भी इनका हौंसला बढ़ाई। ताकि ये आप तक इसी तरह समाचार समय से पहुंचाते रहे।

---------------------------- लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में न हो कटौती, छटनी पर भी रोक - श्रमिकों को कोरोना वायरस महामारी के दौरान वेतन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश। हरदा। नवदुनिया प्रतिनिधि नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले में संचालित समस्त कारखानों, दुकान, वाणिज्य एवं अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से जिले में लॉकडाउन किया गया है। इससे इनमें कार्यरत् श्रमिक भी कार्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। जिला श्रम पदाधिकारी ने निर्देशित किया है कि इन परिस्थितियों में किसी भी श्रमिक की उक्त कारण से अनुपस्थिति के कारण उनकी सेवा समाप्ति, छटनी या सर्विस ब्रेक नहीं की जाए। कारखानें, दुकान, वाणिज्य एवं अन्य संस्थान के बंद रहनें की अवधि में कार्यरत् श्रमिकों के वेतन अथवा अन्य देय में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाए। यदि कोई कर्मकार इस अवधि के पूर्व से अवकाश पर है तथा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाए। ऐसे कारखानें, दुकान, वाणिज्य एवं अन्य संस्थान में जहां अति आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति के लिए श्रमिकों की सेवाएं अपरिहार्य कारणों से आवश्यक है। जैसे कि खाद्य पदार्थ निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, दवा, फार्मा निर्माण, मास्क व सैनिटाइजर निर्माण, हॉस्पिटल, दवा-चिकित्सा उपकरण दुकान, पेट्रोल, डीजल, गैस पंप, खाद्य पदार्थ तथा सामान्य दैनिक उपयोग संबंधी आपूर्ति, होम पार्सल एवं टिफिन सेवाएं तो इनमें कार्यरत श्रमिकों को उक्त संक्रमण से बचानें के सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं उपाय किए जाए। जैसे मास्क, हैंड ग्लब्ज, साबुन और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाए और किसी भी श्रमिक के बीमार होने पर उसका तत्काल मेडिकल हेल्थ चैकअप कराया जाकर उसे निश्शुल्क चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लॉकडाउन अवधि के दौरान इन निर्देशों का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए। किसी भी श्रमिक की ओर से लॉकडाउन अवधि के निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।