तीसरे चरण में बीएड में 91 फीसदी आवेदकों को सीटें आवंटित

पेज-13 बॉटम

------------

- एनसीटीई की सभी पाठ्यक्रमों में कुल सत्यापित आवेदकों में से 90 फीसदी को आवंटित हुई सीटें

- तीसरे चरण में मध्यप्रदेश से बाहर के 3 हजार से ज्यादा आवेदकों को बीएड में मिलेगा प्रवेश

हरदा। नवदुनिया प्रतिनिधि

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उधा शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को तीसरे चरण की सीट आवंटन लिस्ट जारी कर दी है। तीसरे चरण में कुल सत्यापित आवेदकों में से बीएड में 91 फीसदी आवेदकों के नाम जारी किए गए है। तो वहीं अन्य सभी पाठ्यक्रमों में 90 फीसदी आवेदकों के नाम सीट आवंटन लिस्ट में जारी किए गए है। तीसरे चरण में एनसीटीई के आठ पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 33 हजार 26 आवेदकों ने दस्तावेजों का सत्यापन कराया था। इनमें से 29 हजार 878 आवेदकों के नाम जारी कर दिए गए है। इनमें से सिर्फ बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए 29 हजार 891 आवेदकों ने दस्तावेजों का सत्यापन कराया था। तीसरे चरण में इनमें से 27 हजार 332 आवेदकों के नाम जारी कर दिए गए है। तीसरे चरण में बीएड कोर्स में 2 हजार 559 आवेदकों को एडमिशन नहीं मिल पाएगा।