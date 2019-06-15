तीसरे चरण में बीएड में 91 फीसदी आवेदकों को सीटें आवंटित

पेज-13 बॉटम
- एनसीटीई की सभी पाठ्यक्रमों में कुल सत्यापित आवेदकों में से 90 फीसदी को आवंटित हुई सीटें
- तीसरे चरण में मध्यप्रदेश से बाहर के 3 हजार से ज्यादा आवेदकों को बीएड में मिलेगा प्रवेश
हरदा। नवदुनिया प्रतिनिधि
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उधा शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को तीसरे चरण की सीट आवंटन लिस्ट जारी कर दी है। तीसरे चरण में कुल सत्यापित आवेदकों में से बीएड में 91 फीसदी आवेदकों के नाम जारी किए गए है। तो वहीं अन्य सभी पाठ्यक्रमों में 90 फीसदी आवेदकों के नाम सीट आवंटन लिस्ट में जारी किए गए है। तीसरे चरण में एनसीटीई के आठ पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 33 हजार 26 आवेदकों ने दस्तावेजों का सत्यापन कराया था। इनमें से 29 हजार 878 आवेदकों के नाम जारी कर दिए गए है। इनमें से सिर्फ बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए 29 हजार 891 आवेदकों ने दस्तावेजों का सत्यापन कराया था। तीसरे चरण में इनमें से 27 हजार 332 आवेदकों के नाम जारी कर दिए गए है। तीसरे चरण में बीएड कोर्स में 2 हजार 559 आवेदकों को एडमिशन नहीं मिल पाएगा।
तीन हजार से ज्यादा आवेदक मप्र से बाहर के
तीसरे चरण की आवंटन लिस्ट में बीएड कोर्स में 3 हजार 169 आवेदक अन्य राज्यों के है। जिन्हें मप्र के कॉलेजों से बीएड कोर्स करने के लिए एडमिशन दिए जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा आवेदक सामान्य वर्ग के है। सामान्य वर्ग में 3 हजार 28, अन्य पिछड़ा वर्ग में 103, अनुसूचित जाति के 25 और अनुसूचित जनजाति के 13 आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। सामान्य वर्ग में बाहरी राज्यों के आवेदक को ज्यादा सीटें आवंटित होने से मप्र के आवेदक एडमिशन से वंचित रह जाएंगे।
विभिन्न कोर्सों में यह रही आवंटन की संख्या
एनसीटीई के बीएड पाठ्यक्रम में 29 हजार 891 सत्यापित आवेदकों में से 27 हजार 332 को, एमएड में 505 में से 465, बीपीएड में 359 में से 241, एमपीएड में 198 में से 118, बीएबीएड में 854 में से 775, बीएससीबीएड में 1 हजार 30 में से 819, बीएडएमएड में 139 में से 93 और बीएलएड में 50 में से 35 आवेदकों को तीसरे चरण में सीट आवंटित हुईं हैं। शेष आवेदक तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया में एडमिशन से वंचित रहे है।
