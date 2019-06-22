इंजीनियरिंग की चार वर्षों में घटी 32 हजार सीटें, इस बार 55 हजार पर मिलेगा प्रवेश

- तकनीकी शिक्षा विभाग ने बीई में एडमिशन के लिए 55 हजार 519 सीटें की तय - पिछले वर्ष करीब 50 फीसदी सीटें रह गई थी रिक्त, इस बार 6 हजार सीटें घटाई - बीई में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 जुलाई को जारी होगी मेरिट लिस्ट हरदा। नवदुनिया प्रतिनिधि तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बीई) कोर्स में एडमिशन के लिए इस बार 55 हजार 519 सीटें पर प्रवेश दिए जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में इंजीनियरिंग के प्रति घटते रुझान और रिक्त रह रही सीटों को देखते हुए इस बार 6 हजार सीटें घटा दी गई है। पिछले वर्ष प्रदेश में बीई की 61 हजार 215 सीटें एडमिशन के लिए तय की गई थी। लेकिन इनमें से 29 हजार 800 सीटों पर ही प्रवेश हो सके थे। शेष सीटें रिक्त रह गई थी। इस वजह से इस बार सीटों की संख्या 61 हजार से घटाकर 55 हजार कर दी गई है। डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने बीई में एडमिशन के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बार काउंसलिंग दो चरणों में होगी। पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिसके तहत छात्र 2 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन और दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करा सकते है। एडमिशन के लिए विद्यार्थी टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट डीटीई डॉट एमपीऑनलाइन डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर काउंसलिंग प्रक्रिया की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

यह रहेगा प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल - 17 जून से रजिस्ट्रेशन व दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। - 2 जुलाई तक पहला चरण और 20 जुलाई से दूसरा चरण शुरू होगा। - विद्यार्थी 2 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन के साथ च्वॉइस फिलिंग और सीट लॉकिंग कर सकते हैं। - 3 जुलाई को बीई कॉमन मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। - 6 जुलाई को छात्रों को सीट अलॉटमेंट होगा। - 6 से 10 जुलाई तक कॉलेजों में प्रवेश व सत्यापन होगा। - 20 से 26 जुलाई तक दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व री-च्वॉइस फिलिंग कर सकेंगे। - 27 जुलाई को दूसरे राउंड की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। छात्रों की संख्या में 16 हजार से अधिक की कमी पिछले चार वर्षों की आंकड़ों पर नजर डाले तो प्रदेश में इंजीनियरिंग की 32 हजार सीटें घट गई है। शिक्षण-सत्र 2015-16 में इंजीनियरिंग की 87 हजार 212 सीटों एडमिशन के लिए निर्धारित की गई थी। लेकिन इनमें से 45 हजार 999 सीटों पर ही एडमिशन हुए थे। इसके बाद से लगातार एडमिशन की संख्या कम होती गई और सीटें घटती रहीं। इस बार सीटों की संख्या 87 हजार से घटकर 55 हजार पर आ गई है। इन चार वर्षों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 16 हजार से अधिक की कमी आई है। इंजीनियरिंग के प्रति घटते रूझान के चलते इस वर्ष भी करीब 50 फीसदी सीटों पर एडमिशन की संभावना जताई जा रही है।