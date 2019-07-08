किसानों को बारिश बंद होने का इंतजार, बोवनी की तैयारी में जुटे

पेज-13 लीड ----------- पार्ट-01 फ्लैग- जिले में खरीफ की बोवनी के लिए हुई पर्याप्त बारिश, किसान जुटा रहे संसाधन हरदा। नवदुनिया प्रतिनिधि इस वर्ष खरीफ के सीजन की फसल बोवनी कार्य लेट होता नजर आ रहा है। जिले में मानसून लेट आने से सोयाबीन, मक्का, उड़द, कपास, अरहर (तुअर) की फसल की बोआई लेट हो गई है। अब किसानों को बारिश बंद होने का इंतजार है। वहीं दो तीन दिन में बतर मिलते ही बोवनी का कार्य शुरू किया जा जाएगा। खेतों में ज्यादा पानी होने के कारण किसानों को बतर का इंतजार करना पड़ रहा है। जानकारों के अनुसार सोयाबीन की बोवनी के लिए जिले के किसानों को संभवत 7 दिन इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही किसानों के पास उड़द की फसल की बोवनी का विकल्प भी मौजूद है। कृषि विभाग के अनुसार अब तक जिले में करीब 37 प्रतिशत बोवनी हुई है। बता दें कि जिले में हर साल लगभग एक लाख 50 हजार हेक्टेयर के आसपास सोयाबीन का रकबा रहता है। 15 हजार हेक्टेयर मक्का का रकबा होता है।

63 फीसदी बोवनी बाकी इधर किसान खाद व बीज सहित संसाधनों को एकत्रित करने में जुटा हुआ है। इस वर्ष सोयाबीन की अपेक्षा मक्का का रकबा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल जिले के कुछ हिस्सों में बोवनी के मुताबिक बारिश होने से बोवनी की गई है। इसमें अरहर, सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग, कपास की बोवनी की गई है। बताया जा रहा कि जिले में 63 प्रतिशत बोवनी बाकी है। इसे करने के लिए किसान बतर का इंतजार कर रहा है।

बोवनी के लिए तैयार किए खेत किसानों ने खरीफ फसल की बोवनी के लिए खेत तैयार कर लिए हैं। इसके लिए खेत में एक बखरनी का कार्य किया जा चुका है। इसके साथ अब बोवनी के पूर्व एक बखरनी की जाएगी। इसके बाद बोवनी की जाएगी। इसके लिए किसान डिजल, खाद, पोटाश, सुपर फास्फेट आदि की व्यवस्था कर रहा है। इसके साथ ही सीडड्रील, कल्टीवेटर आदि ठीक कराए जा रहे हैं। जिले में 873 मिमी बारिश हुई दर्ज, चार दिन में गिरा 459.5 मिमी पानी - पिछले 24 घंटों में जिले में 136.2 मिमी बारिश हुई। टिमरनी में सबसे ज्यादा 50.8 मिमी। - रविवार को सुबह से ही थमी रही बारिश, छाए रहे पर बरसे नहीं मेघ, सूर्यदेव के चार दिन बाद हुए दर्शन। हरदा। बारिश के चलते शहर के सब्जी मंडी के पास नेशनल हाइवे पर हो गए गड्ढे। हरदा। नवदुनिया प्रतिनिधि जिले में अब तक 873 मिमी बारिश हो चुकी है। जो पिछले वर्ष से 284.33 मिमी ज्यादा है। पिछले वर्ष सात जुलाई तक जिले में 588.6 मिमी बारिश हुई थी। इस बार मानसून जिले में देरी से सक्रिय हुआ। लेकिन पिछले चार दिन हुई लगातार बारिश ने पूरी भरपाई कर दी। 96 घंटों में जिले में 459.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसमें टिमरनी में सबसे ज्यादा 191 मिमी बारिश हुई। हरदा में 153.3 और खिरकिया में 115 मिमी पानी गिरा है। जिले में कुल बारिश देखी जाए तो उसमें भी टिमरनी सबसे आगे है। टिमरनी में इस वर्ष अब तक 376.4 मिमी, खिरकिया में 260.4 और हरदा में 236.2 मिमी बारिश हो चुकी है। शनिवार को दिन भर हुई बारिश में हरदा में 36.8, टिमरनी में 50.8 और खिरकिया में 48.6 मिमी पानी गिरा है। इस तरह 24 घंटे में 136.2 मिमी बारिश हुई है। हालांकि रविवार को इंद्रदेव ने थोड़ी मेहरबानी दिखाई और सुबह से ही बारिश थमी रही। दिन भर मेघ छाए रहे लेकिन बरसे नहीं। दोपहर के बाद शाम 4 बजे कुछ देर को सूर्यदेव के दर्शन भी हुए।