    Mon, 10 Jun 2019
    Updated Date: Mon, 10 Jun 2019 06:15:40 AM (IST)
    प्रतिदिन एक व्यक्ति हो रहा घायल, हर चार दिन में एक की हो रही मौत

    फ्लैग - नेशनल और स्टेट हाइवे निकलने के बाद भी नहीं बना बायपास, शहर के अंदर दौड़ते हैं भारी वाहन

    - शहर से इंदौर-बैतूल नेशलन हाईवे और खंडवा-होशंगाबाद स्टेट हाइवे निकलते हैं

    - भारी वाहनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में पिछले 365 दिनों में 390 लोग हुए घायल

    - अप्रैल माह में औसतन हर तीन दिन में एक व्यक्ति की हुई है मौत

    हरदा। कुछ दिन पहले कॉलेज के सामने हुए एक एक्सीडेंट में ट्रक के नीचे पूरी बाइक आ गई। (फाइल फोटो)

    अनिल दुबे, अधिवक्ता।

    योगेश चौहान, अध्यक्ष एनएसयूआई

    हरद। नवदुनिया प्रतिनिधि

    शहर से एक नेशनल और एक स्टेट हाइवे निकला हुआ है। इन दोनों हाइवे से गुजरने वाले सारे वाहन चौबीसों घंटे शहर के बाजारों से होते हुए तेज गति से निकलते हैं। इस वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। इन दो हाइवे को बने वर्षों हो गए लेकिन जिम्मेदारों ने एक बायपास बनवाने में अभी तक रुचि नहीं ली। ट्रक चालक तो शहर के अंदर भी स्पीड को धीमा नहीं करते और सरपट वाहन को दौड़ाते हुए निकलते हैं। ऐसे में यदि बाइक सवार से थोड़ी सी चूक हो जाए तो बड़ी दुर्घटना हो जाती है। क्योंकि ट्रक चालकों का तेज गति में वाहन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। भारी वाहनों के निकलने से हो रही दुर्घटनाओं में औसतन हर दिन एक व्यक्ति घायल हो रहा है और हर चार दिन में एक व्यक्ति की मौत हो रही है।

    नेशनल हाइवे के किनारे हैं दो सरकारी कॉलेज

    इंदौर-बैतूल नेशनल हाइवे शहर के अंदर से निकला हुआ है। इस वजह से शहर का पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय पीजी कॉलेज और एक बालिका छात्रावास है। इन संस्थानों में पढ़ने व छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों का अक्सर आना-जाना लगा रहता है। एग्जाम व एडमिशन के समय इन दोनों कॉलेजों के बाहर काफी भीड़ भी रहती है। भारी वाहनों के निकलने की वजह से दुर्घटनाओं का डर बना रहता है और पड़ने वाले विद्यार्थी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। बायपास के बनने से यह भारी वाहन शहर के बाहर से निकलेंगे और विद्यार्थी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे।

    पिछले 365 दिनों में 390 दुर्घटनाएं

    बायपास न होने से पिछले 365 दिन में 390 दुर्घटनाएं हुई हैं। औसतन आंकड़ा निकाला जाए तो वर्ष के हर दिन एक रोड एक्सीडेंट की घटना शहर में हुई है। इन घटनाओं की वजह से 480 लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें 90 लोगों की मौत और 390 लोग गंभीर रूप से घायल हुए है। पिछले एक माह में मौत का आंकड़ा और बढ़ गया है। पिछले वर्ष हर चार दिन में एक मौत हुई है। जबकि अप्रैल माह में रोड एक्सीडेंट की वजह से हर तीन दिन में एक मौत हुई है।

    भोपाल जाकर मंत्रियों से करेंगे बात

    एनएसयूआई संगठन भी जल्द से जल्द बायपास बनाने के पक्ष में है। भारी वाहन की वजह से अभी कुछ दिन पहले ही कॉलेज गेट के पास एक एक्सीडेंट हुआ था और अपनी बेटी कॉलेज छोड़ने जा रहे पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। एनएसयूआई इस संबंध में जल्द ही भोपाल जाकर सरकार के मंत्रियों से बात कर अपनी मांग रखेगी और जिले के प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा को भी इस संबंध में जल्द ज्ञापन दिया जाएगा। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। इस वजह से बायपास का काम तेजी से कराने की पूरी कोशिश की जाएगी।

    - योगेश चौहान, जिला अध्यक्ष, एनएसयूआई

    राजनीतिक इच्छाशक्ति की रही कमी

    राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी की वजह से शहर में अब तक बायपास नहीं बन पाया है। यहां जब भाजपा के विधायक रहे तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही और जब यहां कांग्रेस के विधायक रहे। तब प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है। इस वजह से बायपास का मुद्दा अटका ही रहा। दुर्घटनाओं की वजह से हो रही मौतों में कहीं न कहीं नए उम्र के युवा ज्यादा चोटिल हुए है। इसमें माता-पिता की गलती भी है। छोटे बच्चों को वाहन चलाने नहीं देना चाहिए। एक्सीडेंट की घटनाओं को रोकने के लिए आरटीओ और पुलिस को भी अपने काम करना चाहिए। नवदुनिया की बायपास बनाने की मुहिम काफी अच्छी है और हम सब इस अभियान में आपके साथ हैं। शहर में बायपास बनना ही चाहिए ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

    - अनिल दुबे, अधिवक्ता

