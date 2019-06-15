कुएं में उतरते समय गिरा युवक घायल

फोटो-14एचआरडीजेयूएन03 हरदा। जिला अस्पताल में घायल युवक का उपचार करते हुए। फोटो-नवदुनिया।

हरदा। ग्राम केलपुरी में मजदूरी करने आया युवक कुएं में उतरते समय रिंग टूटने के कारण नीचे गिर गया। इसके कारण मजदूर के सिर में गंभीर चोंट लगी है। घटना के बाद घायल युवक को रहटगांव स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां से जिला अस्पताल हरदा रैफर किया गया। जहां घायल युवक का इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कैलाश (40 वर्ष) निवासी कचनार शुक्रवार को साथियों के साथ केलझिरी में मजदूरी करने आए थे। शुक्रवार सुबह केलझिरी में कुएं में उतरते समय कुएं में गिर गया। जिससे सिर में गंभीर चोट आई है। इसके बाद घायल कैलाश को पहले रहटगांव स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इसके बाद हरदा जिला अस्पताल लाया गया। घायल का इलाज चल रहा है।

