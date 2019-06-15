रात 10 बजे घर से खाना खाकर निकला, सुबह 6 मिला शव

पेज-13 सेकंड लीड
------------
- ग्राम रन्हाईकला में चबूतरे पर सो रहे युवक की हत्या
फोटो-14एचआरडीजेयूएन04 हरदा। घटना स्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे एसपी व अन्य पुलिस अधिकारी। फोटो-नवदुनिया
फोटो-14एचआरडीजेयूएन05 हरदा। मृतक के परिजनों से पूछताछ कर जानकारी जुटाते पुलिस अधिकारी। फोटो-नवदुनिया
हरदा। नवदुनिया प्रतिनिधि
मजदूरी कर लौटा शाम को लौटे युवक ने रात 10 बजे खाना खाकर घर से मोहल्ले के पास बने चबूतरे पर सोने निकल गया। इसके बाद सुबह 6 बजे युवक का शव मिला। परिजनों को सुबह पता चला हत्या हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की। ग्राम रन्हाईकला के नहाल मोहल्ला निवासी रामलाल नहाल (45 वर्ष) पिता नत्थू नहाल की नुकीले हथियार से गले पर बार करके हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर एसपी बीएस बिरदे, एसडीओपी महेंद्र कुमार मालवीय, एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। मौके का मुआयना कर जांच की गई। पुलिस के अनुसार फिलहाल विवेचना चल रही है। कुछ लोग संदेह के घेरे में जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक फरियादी पक्ष भी हत्या के मामले के बारे में कुछ बता नहीं पा रहा है। पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। इधर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया कि युवक गले पर नुकीली चीज से वार किया गया। इससे ज्यादा ब्लडिंग होने से मौत होना बताया जा रहा है।
कोई रंजिश नहीं
मृतक के भाई श्यामलाल नहाल ने बताया कि उनका भाई (मृतक रामलाल) गुरुवार को शाम 6 बजे किसान खेत में खाद फेंककर घर आया। इसके बाद स्नान किया और खाना खाने के बाद रोज की तरह रात 10 बजे खाना खाकर घर से 25-30 कदम दूर चबूतरे पर सोने चला गया। इसके बाद सुबह 6 बजे उनका शव मिला। शव देखकर अंचभित हो गए। मृतक के भाई ने बताया कि उनके भाई की किसी से कोई दुश्मनी या पुरानी रंजिश नहीं थी। इसके बाद हत्या हो जाना समझ नहीं आ रहा है। रामलाल शादीशुदा था लेकिन उसके दोनों बच्चे और पत्नी उसके साथ नहीं रहते थे। पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। रामलाल तब से अपनी मां व भाई श्यामलाल के साथ रह रहा था। गांव में मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहा था। मृतक के परिवार में तीन अन्य भाई हैं। दो भाई गांव से बाहर अन्य शहरों में रहते हैं एवं मृतक व श्यामलाल दोनों भाई गांव में ही रहते थे।
विवेचना चल रही
ग्राम रन्हाईकला में रामलाल पिता नत्थू की हत्या गुरुवार-शुक्रवार की रात को हुई। इमली के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर सो रहे युवक के गले पर नुकीली चीज से बार कर हत्या की गई। मौके का निरीक्षण किया है। वहीं एफएसएल टीम ने भी मौके की जांच की है। मामले की विवेचना चल रही है।
- बीएस बिरदे, पुलिस अधीक्षक, हरदा।
----------