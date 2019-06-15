रात 10 बजे घर से खाना खाकर निकला, सुबह 6 मिला शव

पेज-13 सेकंड लीड

- ग्राम रन्हाईकला में चबूतरे पर सो रहे युवक की हत्या

फोटो-14एचआरडीजेयूएन04 हरदा। घटना स्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे एसपी व अन्य पुलिस अधिकारी। फोटो-नवदुनिया

फोटो-14एचआरडीजेयूएन05 हरदा। मृतक के परिजनों से पूछताछ कर जानकारी जुटाते पुलिस अधिकारी। फोटो-नवदुनिया

हरदा। नवदुनिया प्रतिनिधि

मजदूरी कर लौटा शाम को लौटे युवक ने रात 10 बजे खाना खाकर घर से मोहल्ले के पास बने चबूतरे पर सोने निकल गया। इसके बाद सुबह 6 बजे युवक का शव मिला। परिजनों को सुबह पता चला हत्या हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की। ग्राम रन्हाईकला के नहाल मोहल्ला निवासी रामलाल नहाल (45 वर्ष) पिता नत्थू नहाल की नुकीले हथियार से गले पर बार करके हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर एसपी बीएस बिरदे, एसडीओपी महेंद्र कुमार मालवीय, एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। मौके का मुआयना कर जांच की गई। पुलिस के अनुसार फिलहाल विवेचना चल रही है। कुछ लोग संदेह के घेरे में जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक फरियादी पक्ष भी हत्या के मामले के बारे में कुछ बता नहीं पा रहा है। पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। इधर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया कि युवक गले पर नुकीली चीज से वार किया गया। इससे ज्यादा ब्लडिंग होने से मौत होना बताया जा रहा है।