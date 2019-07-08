नर्मदा में बढ़ जलस्तर, आपदा प्रबंधन की टीम तैनात

पेज-13 (दो फोटो के साथ फ्लायर)

कैप्शन फोटो-01 हरदा। 10 दिन पहले नर्मदा नदी का जल स्तर कम हो चुका था। नवदुनिया ।

कैप्शन फोटो-02 हरदा। लगातार चार दिन हुई बारिश से बढ़ा नर्मदा का जलस्तर। नवदुनिया ।

हरदा। नवदुनिया प्रतिनिधि

पूरे प्रदेश में पिछले चार दिन से हो रही बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जल स्तर बढ़ने से हंडिया के पास नर्मदा नदी पर बने पुल के एक चौथाई पिलर पानी में डूब गए है। 10 दिन पहले तक नर्मदा में काफी कम पानी बचा हुआ था। कुछ स्थानों पर नदी की तलहटी स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। लेकिन चार दिन की बारिश से नर्मदा में पर्याप्त पानी पहुंच गया है। इन दो तस्वीर में एक 10 दिन पहले की है और दूसरी रविवार दोपहर की है। जिसमें स्पष्ट रूप से जल स्तर में वृद्घि नजर आ रही है। जल स्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव की टीमें तैनात कर दी है। पुलिस व होमगार्ड के जवान लगातार नर्मदा के घाटों पर नजर बनाए हुए है और लोगों को नदी के पास जाने से रोक रहे हैं। (फोटो- कपिल शर्मा)

-----------------