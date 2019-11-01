मेरी खबरें
    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Fri, 01 Nov 2019 06:37:52 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 01 Nov 2019 06:37:52 AM (IST)
    35 हजार युवतियों को मार्शल आर्ट सिखाकर बनाया आत्मनिर्भर

    फ्लैग - अलामपुर की मना मंडलेकर को दो वर्षों में मिले 3 आवार्ड, सचिन तेंदुलकर के साथ मंच कर चुकीं साझाप्रदेश के 7 जिले में 70 स्थानों पर चल रहे निशुल्क ट्रेनिंग कैंप

    - मना कराटे में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडलिस्ट और एशियन कप में जीत चुकी हैं ब्रांउज मेडल।

    - मुख्य प्रशिक्षक रीतेश तिवारी ने मना सहित हजारों बधाों-युवाओं को मार्शल आर्ट का दिया निशुल्क प्रशिक्षण।

    - अब इनके सिखाए खिलाड़ी खेल रहे इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, प्रशिक्षण देने के लिए 60 लोगों की टीम भी की तैयार।

    फोटो-08 हरदा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडूलकर की इंडियन क्रिकेट टीम की ड्रेस वाली टी-शर्ट मना को गिफ्ट करते हुए।

    फोटो-07 हरदा। स्कूली छात्राओं को कैंप में कराटे का प्रशिक्षण देते हुए।

    फोटो-06 हरदा। छात्राओं को कराटे में किक मारना सिखाती मना मंडलेकर।

    अतुल तिवारी, हरदा। नवदुनिया प्रतिनिधि

    लड़कियां पूरी आजादी के साथ बिना डर के घर से बाहर निकल सकें, आत्मनिर्भर बन सकें और आत्मरक्षा का भाव उनके अंदर आ सके। इसके लिए हरदा जिले के अलामपुर गांव की रहने वाली मना मंडलेकर पिछले 6 वर्षों से मार्शल आर्ट की निशुल्क ट्रेनिंग दे रहीं हैं। उन्हें इस काबिल बनाया है मुख्य प्रशिक्षक व इस अभियान की शुरूआत करने वाले 30 वर्षीय रीतेश तिवारी ने। रीतेश पिछले 10 वर्षों में करीब 50 हजार से ज्यादा युवाओं व बधाों को कराटे का निशुल्क प्रशिक्षण दे चुके है। उनकी सिखाईं हुईं मना मंडलेकर अब तक 35 हजार से ज्यादा बालिकाओं व युवतियों को कराटे का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। मप्र के हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर, टीकमगढ़, भोपाल और झाबुआ जिलों में 70 स्थानों पर यह निशुल्क ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। जिनमें स्कूल-कॉलेज जाने वाली छात्राएं, हॉस्टल में रहने वाली युवतियां और पढ़ाई छोड़कर गांव में रहने वाली लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण लेने वालों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि अब प्रशिक्षण देने वालों की टीम तैयार की जा रही है। हरदा में चार स्थानों टिमरनी, रहटगांव, सिराली और अलामपुर में ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। जहां मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे है। अब तक 60 मास्टर ट्रेनर की टीम बन चुकी है। जिसमें 80 फीसदी लड़कियां है। जो प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर कराटे का निशुल्क प्रशिक्षण दे रहीं हैं।

    सचिन तेंदुलकर ने अपनी टी-शर्ट दी गिफ्ट

    अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को भूटान की राजधानी थिंपू में आयोजित हुई तीसरी साउथ एशिया कराटे प्रतियोगिता में मना ने गोल्ड मेडल जीता। इसके पहले वे मई 2018 में नेपाल में हुई इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। नवम्बर 2018 में नई दिल्ली में हुए एशियन कप में मना ने कांस्य जीता था। मना नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडूलकर के साथ मंच साझा भी कर चुकी हैं। सचिन तेंडूलकर ने मना को इंडियन क्रिकेट टीम की अपनी टी-शर्ट भी गिफ्ट दी है। इसके साथ ही मना को इस वर्ष अब तक तीन आवार्ड मिल चुके है। भोपाल में वी द वूमन आवार्ड, नई दिल्ली में सीआईआई की तरफ से वूमन एक्जामपल आवार्ड और पुणे में सेंडविक इंडिया जेंडर आवार्ड मना को इस वर्ष अब तक मिल चुके हैं।


    इस तरह हुई शुरुआत

    लड़कियों को 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद हरदा जिले अलामपुर गांव से 5 किलोमीटर दूर सोडलपुर आगे की पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था। बेटी के अकेले जाने पर मां-बाप को छेड़छाड़ जैसी घटनाओं का डर बना रहता। खेती-किसानी की वजह से मां-बाप के पास इतना समय होता नहीं था कि सुबह-शाम बेटी को स्कूल छोड़ने और लेने जाएं। इससे गांव की आधे से ज्यादा लड़कियों की पढ़ाई 8वीं के बाद छूट जाती थी। मना ने जब 8वीं पास की तो उन्हें भी इसी स्थिति से गुजरना पड़ा। मां-बाप ने अकेले स्कूल जाने से रोका पर मना नहीं मानी और सोडलपुर से 12वीं तक पढ़ाई पूरी की। फिर शासकीय कॉलेज टिमरनी में एडमिशन लिया। लेकिन 8वीं के बाद से मन में जो असुरक्षा का भाव था। वह बना रहा। जो टिमरनी कॉलेज में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के साथ खत्म हुआ। यहां प्रशिक्षिका भावना चौबे ने मना को कुछ समय मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी। मना की रूचि देखकर मुख्य प्रशिक्षक रीतेश तिवारी ने मना को लगातार प्रशिक्षण दिया और फिर मना ने गांव की प्रत्येक बेटी को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। जिसे पूरा करने वर्तमान में मप्र के 7 जिलों में 70 स्थानों पर 35 हजार से अधिक बेटियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिन्हें कराटे सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

    आत्मनिर्भर बनाने की कहानी एक नजर में...

    - 10 वर्षों से चल रहा निशुल्क ट्रेनिंग कैंप

    - 7 जिलों में चल रहे प्रशिक्षण शिविर

    - 70 स्थानों पर दिया जा रहा प्रशिक्षण

    - 60 लोगों की टीम सिखाती है कराटे

    - 520 बालिकाएं हरदा जिले में ले रहीं प्रशिक्षण

    - 50 हजार से अधिक बधाों को दे चुकें कराटे की ट्रेनिंग

    - 35 हजार से अधिक युवतियां ले चुकीं प्रशिक्षण

    लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने दे रहीं प्रशिक्षण

    पेरेन्ट्स बेटों को तो सपोर्ट कर देते है। लेकिन बेटियों के मामले में स्थिति एक दम उलट होती है। जब मैं गांव से बाहर निकली तो मुझे आगे पढ़ाई करने ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। क्योंकि मैं आत्मरक्षा करने में सक्षम नहीं थी। यही स्थिति अधिकांश लड़कियों के साथ होती है और वे जिंदगी में आगे ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है। इसलिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी तिनका सामाजिक संस्था की पूरी टीम निशुल्क मर्शाल आर्ट का प्रशिक्षण दे रही है।

    - मना मंडलेकर, गोल्ड मैडलिस्ट, अंतरराष्ट्रीय चैम्पियनशिप

